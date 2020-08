Eerste wedstrijd SK Deinze op groot scherm in Souplex Anthony Statius

19 augustus 2020

10u31 0 Deinze Sfeergroep 818 nodigt alle SK Deinze-supporters uit om de eerste match van het seizoen op groot scherm te volgen. Het evenement wordt volledig coronabestendig georganiseerd in zaal Souplex.

Vrijdagavond speelt KMSK Deinze de eerste match van het seizoen in klasse 1B tegen Union Sint-Gillis. Omdat er voorlopig geen fans worden toegelaten in het stadion van Deinze, zenden de supporters van Sfeergroep 818 de match uit op groot scherm.

In zaal Souplex komen er twee grote schermen en voor ieder scherm zullen er vier lange tafels met daarachter vier hoge tafels staan. Aan iedere tafel kunnen er maximaal vier personen staan. Mondmaskers zijn verplicht, behalve voor wie een drankje nuttigt. Dranken worden aan tafel bediend en bestellen en betalen kan online. De deuren openen om 18.30 uur en om 22 uur is het evenement afgelopen.

Inschrijven kan vanaf vanavond via de Facebookpagina van Sfeergroep 818. De capaciteit is beperkt tot 60 man. Indien het evenement volzet is, kan je nog een mail sturen naar sfeergroepskdeinze@gmail.com en dan beland je op de reservelijst.