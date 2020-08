Eerste voorstellingen van DeinzeLacht 15 geannuleerd Anthony Statius

31 augustus 2020

12u58 0 Deinze De eerste twee geplande voorstellingen van het jaarlijkse humorfestival DeinzeLacht 15 worden geannuleerd. “De coronamaatregelen zijn nog steeds te streng”, zegt organisator Peter Lafosse van vtbKultuur.

De coronamaatregelen hebben hun impact om de agenda van het humorfestival DeinzeLacht 15.

“Vanaf 1 september wordt de afstandsregel versoepeld van anderhalve naar één meter tussen verschillende bubbels”, zegt Peter Lafosse. Dit biedt al wat perspectief, maar spijtig genoeg blijft de regel gelden dat er niet meer dan 200 toeschouwers in het Leietheateraanwezig mogen zijn. Onder deze voorwaarden is het totaal niet mogelijk om ons humorfestival te organiseren. Met spijt in ons hart annuleren we dan ook de eerste twee voorstellingen, namelijk Starbugs Comedy op donderdag 19 november en Pascale Platel op zaterdag 5 december.”

“Indien de maatregelen versoepelen organiseren we volgend jaar drie voorstellingen, namelijk Dries Heyneman met Uit respect voor de buren op zaterdag 23 januari, The Best of Baele van Walter Baele op zaterdag 27 februari en Alors on chante van Les Quatre au Quai op zaterdag 27 maart”, besluit Peter.