Eerste ribbetjesrestaurant van Deinze opent de deuren Anthony Statius

10 juni 2020

15u47 5 Deinze Met twee maanden vertraging opent vanavond (woensdag) Revient ‘rib and chick’, het eerste ribbetjesrestaurant van Deinze, de deuren. In het nieuwe restaurant van Gentenaar Tony Simons (56) kan je ribbetjes à volonté of kip aan het spit krijgen.

Revient bevindt zich in de Emiel Clauslaan 77, de gewestweg tussen Deinze en Gent, in het vroegere pand van Miele’s Bar. Didier ‘Miele’ Van de Vyvere sloot eind februari zijn deuren en Tony nam het pand over.

Tony is geen onbekende in de horecawereld van Gent en omstreken. In de jaren 90 was hij het gezicht van het café Delirium Tremens in de Overpoortstraat. “Deinze heeft nog geen ribbetjesrestaurant en ik ben er zeker van dat hier vraag naar is”, zegt Tony. “Oorspronkelijk zou de zaak Va&Vient heten, maar ik heb dit ondertussen veranderd naar Revient. Ik weet dat de juiste schrijfwijze eigenlijk ‘reviens’ - kom terug - is in het Frans, maar ik vind het mooier met een ‘t’.”

Eerste ribbetjes

Tony mag na wekenlang wachten eindelijk de eerste ribbetjes serveren. “De reservaties lopen goed binnen en vrijdag en zaterdag is het al volzet”, zegt Tony. “Naast ribbetjes á volonté op drie verschillende wijze, namelijk natuur, gekruid en met zoetzure saus, kan je hier ook kip aan het spit krijgen. De ribbetjes worden geserveerd met een aardappel en de kip met frietjes. We hebben ook fondue, steak of een salade op het menu staan. Wie gewoon wil genieten van een drankje is welkom op ons verwarmd zomerterras, dat werd uitgebreid.”

Revient is open van woensdag tot en met zaterdag vanaf 17 uur en op zondag van 11 tot 22 uur. Op maandag en dinsdag is het gesloten. Meer info via www.revient.be of de Facebookpagina.