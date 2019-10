Eerste resident neemt afscheid van Platvvorm met tentoonstelling In my room Anthony Statius

18 oktober 2019

16u11 0 Deinze Kunstenaar Dieter Darquennes neemt dit weekend afscheid van zijn verblijf in kunstinitiatief Platvvorm in de Kalkhofstraat in Deinze. Tijdens de tentoonstelling In my room kan je dit weekend zijn werk bezichtigen.

Na drie maanden intensief werken beëindigt kunstenaar Dieter Darquennes zijn residentie in Platvvorm met een presentatie van zijn werk. In de expo In my room toont de jonge kunstenaar zijn verdieping in de schilderkunst, letterlijk en figuurlijk. In een wereld van waan, die zich ergens tussen fictie en realiteit afspeelt, gaat hij op zoek naar een dialoog tussen zichzelf, het doek en de kunstgeschiedenis. Hij toont een vorm van mysterie die aanzet tot dromen en denken.

De tentoonstelling opent op vrijdag 18 oktober om 18 uur en is op zaterdag 19 oktober en zondag 20 open van 14 tot 18 uur. Je vindt platvvorm in de Kalkhofstraat 26b in Deinze.