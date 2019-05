Eerste programma van Leietheater is bekend: 70 voorstellingen voor iedereen Ticketverkoop begint op zaterdag 8 juni, cultuurcentrum opent laatste weekend van augustus Anthony Statius

21 mei 2019

16u46 14 Deinze Na maandenlange voorbereidingen heeft het Leietheater-team eindelijk zijn programma bekendgemaakt voor het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020. “Er liggen 70 verschillende voorstellingen vast. Van alternatieve films tot stand-up comedy, cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. We hanteren dan ook zeer scherpe prijzen”, zegt directeur Benoît Vanraes. De ticketverkoop begint op zaterdag 8 juni om 9 uur.

Behalve het theaterstuk ‘Het gezin van Paemel’ en de komst van Alex Agnew met zijn show ‘Be careful what you wish for’ werden er tot nu toe nog geen namen gelost van artiesten die op het podium van het nieuwe cultuurcentrum Leietheater zullen staan. De kaken werden de voorbije maanden stevig op elkaar geklemd en directeur Benoît Vanraes en cultuurcoördinator Wim Van Der Cruyssen werkten achter de schermen dag en nacht aan een gevarieerd programma. Dit werd dinsdagmiddag voorgesteld in de vorm van een lijvige brochure, die binnenkort overal in Deinze te vinden zal zijn.

‘Five Easy Pieces’ van Milo Rau/CAMPO, ‘Mag ik even?’ van Kamal Kharmach, de ‘Word’s Out tour’ van Novastar of ‘Hullep!’ van Maaike Cafmeyer en Peter De Graef, het is maar een greep uit het programma dat het Leietheater-team op de cultuurminnaars van Deinze en omstreken loslaat.

Jaarlijks 100 films

“Vanaf september kunnen liefhebbers van theater, klassieke en hedendaagse dans en muziek, modern circus, humor, performance, familievoorstellingen, literatuur en lezingen hun hartje ophalen in het nieuwe Leietheater”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Ook de filmliefhebbers zullen aan hun trekken komen, want in samenwerking met Zebracinema zullen we jaarlijks zo’n 100 filmtitels tonen. Iedere dinsdagavond toveren we de grote zaal om tot een fijnzinnige cinema die de kaart trekt van de onafhankelijke film, cultfilms uit alle hoeken van de wereld, human interest, documentaires of arthousefilms die internationaal worden geprezen en gelauwerd. Zowel op woensdagnamiddag als woensdagavond serveren we een vermakelijk aanbod met de laatste blockbusters, de fijnste familiefilms en de meest actuele films waarover iedereen het heeft.”

Voor wie kampt met keuzestress, pakt directeur Benoît Vanraes uit met een Vlaamse primeur: “We zijn het eerste cultuurcentrum dat op basis van onderzoek zes verschillende bezoekersprofielen omschrijft. Voor deze profielen werd een pakket met vijf voorstellingen samengesteld en deze kan je boeken aan een voordeeltarief van -25%. Cultuur is er voor iedereen en we willen de drempel dan ook zo laag mogelijk houden. In de programmatie hebben we de focus gelegd op jongeren en zo organiseren we in de kleine zaal een reeks staande concerten met heel wat artiesten uit De Nieuwe Lichting van Studio Brussel en Humo’s Rock Rally, waarbij het voorprogramma wordt ingevuld door lokale bands. Iedereen jonger dan 26 jaar krijgt het hele jaar toegang aan halve prijs.”

“Tickets kopen kan via de website www.leietheater.be, de Ticketmatic App en bij de dienst toerisme in dienstencentrum Leiespiegel”, vervolgt Benoît Vanraes. “Vanaf dinsdag 11 juni kan je terecht aan de balie bij de dienst cultuur en evenementen en vanaf september is de onthaalbalie van Leietheater open van dinsdag tot en met vrijdag van 14 tot 16 uur.”

Feestweekend

Op 31 augustus en 1 september wordt het Leietheater feestelijk geopend. Het programma van dat feestweekend wordt nog even geheimgehouden. Meer info via www.leietheater.be.