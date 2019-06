Eerste ‘fusiestoet’ trekt zondag door centrum Nevele: “Extra lange parade met 34 taferelen en twintig reuzen” 65ste Sinksensstoet van Feestcomité Niet Versaegen staat in teken van fusie Anthony Statius

05 juni 2019

12u37 0 Deinze De eerste Sinksenstoet na het huwelijk tussen Deinze en Nevele staat volledig in het teken van het fusieverhaal. Op zondag 9 juni trekt de Fusiestoet Deinze, het Land van Nevele door de centrumstraten van Nevele en Feestcomité Niet Versaegen wil zoveel mogelijk deelgemeenten aan bod laten komen. “Met deze stoet laten we zien dat Nevele niet het kleine broertje van Deinze is”, zegt Filip Vervaeke, voorzitter van Feestcomité Niet Versaegen.

Op 19 december 2017 keurden de gemeenteraden van Deinze en Nevele de vrijwillige fusie goed tussen de stad Deinze en de gemeente Nevele. Sinds 1 januari 2019 vormen Nevele en Deinze samen één nieuwe fusiestad Deinze met als baseline ‘Het Land van Nevele’. Deze historische gebeurtenis inspireerde Feestcomité Niet Versaegen om haar 65ste Sinksenstoet volledig in het teken van deze fusie te stellen.

“De keuze voor dit thema heeft niets met politiek te maken, maar wel met het verbinden van mensen en verenigingen”, zegt voorzitter Filip Vervaeke. “Begin dit jaar zaten we samen met delegaties van de verschillende feestcomités en al gauw voelde ik aan dat er veel enthousiasme was om naar aanleiding van het fusieverhaal een mooie Sinksenstoet te bouwen. Deinze telt 17 deelgemeenten en het is de bedoeling om zoveel mogelijk van die dorpen aan bod te laten komen via een typerend tafereel. Enkele voorbeelden zijn de Gezusters Loveling uit Nevele, de Kruisweg uit de H. Bloedprocessie in Meigem, de gewezen Tourwinnaar Lucien Buysse uit Wontergem, De Vlasfeesten uit Gottem, de Veeprijskamp en Die Soete Beese uit Landegem en de evolutie van de duivensport in Zeveren. In totaal zijn er 34 taferelen te zien en we zijn nog in onderhandeling met een 35ste groep, maar daar kunnen we nog niets over zeggen. Verder lopen er twintig reuzen mee, waaronder ook bekende gezichten uit de Canteclaerstoet. Ook Prins en Prinses Canteclaer zullen aanwezig zijn. In het fusieverhaal wordt Nevele gezien als het kleine broertje van Deinze, maar met onze kleine gemeente willen we gans Deinze op de kaart zetten. Met deze stoet schrijven we letterlijk en figuurlijk geschiedenis, nu enkel nog hopen op mooi weer”, besluit Vervaeke.

De reclamestoet start om 15.30 uur aan Lange Munt en om 16 uur volgt dan de Sinksenstoet. De festiviteiten starten al op zaterdag 8 juni. Vanaf 14 uur is er een muzikale namiddag met gratis animatie en een koffietafel voor de senioren in zaal Novy. Op zondag kan je tussen 12 en 13.30 uur genieten van stoverij met frietjes. Na de stoet is er een kermisfeest op de speelplaats van de gemeenteschool met een optreden van Strawberry Jam. Op maandag 10 juni is er om 15 uur een wielerwedstrijd voor juniores en op zondag en maandag organiseert de Heemkring Het Land van Nevele de tentoonstelling Het Schipdonkkanaal in zaal De Cichorei. Op dinsdag is er om 17 uur nog een gratis kinderuurtje bij alle foorkramers.