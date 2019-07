Eerste Deinze Industrie Teamtrophy: sportieve teambuilding voor lokale bedrijven Anthony Statius

05 juli 2019

08u30 0 Deinze Deinze Industrie en Movemint organiseren op zaterdag 24 augustus een sportieve teambuilding voor lokale bedrijven. De eerste editie van de Deinze Industrie Teamtrophy vindt plaats op de terreinen van Teamadventure aan de Brielmeersen. “Het doel is meer samenwerken, elkaar beter leren kennen en de bedrijven sportief in de kijker zetten", zegt Yannic De Meyer.

“De Deinze Industrie Teamtrophy is bedoeld voor alle bedrijven uit de Prijkels, Deinze Noord en Rond de Watertoren”, zegt Yannic De Meyer. “Het wordt een ludieke competitie waarbij bedrijven teams het tegen elkaar opnemen in allerlei proeven. Bedrijven kunnen zich inschrijven met teams van vier tot zes personen en kleinere bedrijven kunnen samen een team vormen. De activiteiten starten vanaf 14.30 uur. Na de gezamenlijke opwarming door Ciska van de sportdienst Deinze, neemt Movemint over. De activiteiten zijn archery tag, een hindernissenparcours, lasershooting, een team challenge tour, vijverfun en een car challenge.”

“De namiddag wordt afgesloten om 18 uur met een prijsuitreiking op het podium en met een barbecuebroodje en een drankje op de Markt in Deinze”, vervolgt De Meyer. “Daar start om 19 uur een bedrijventriathlon voor teams die nog extra willen presteren of die willen supporteren voor collega’s. De activiteiten vinden plaats op de terreinen van Teamadventure aan de Brielmeersen. Parkeren kan op de parking naast het outdoor terrein en omkleden en douchen is mogelijk in kleedkamers van AC Deinze.”

Deelnemen kost 25 euro per persoon en hierbij zijn twee drankjes en twee barbecuebroodjes inbegrepen. Inschrijven kan via info@deinzeindustrie.be en dit voor vrijdag 12 juli. Meer informatie via http://www.deinzeindustrie.be/wat-doen-wij-voor-u/netwerking/deinze-industrie-teamtrophy/.