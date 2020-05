Eerste dag ‘runshoppen’ in Eeklo en Deinze blijft rustig: file aan ketens, rustig in boetieks, tot zelfs verkeerslichten om winkel binnen te mogen Joeri Seymortier en Anthony Statius

11 mei 2020

17u29 5 Deinze De eerste dag van het ‘runshoppen’ is in zowel Eeklo als Deinze rustig verlopen. Alleen aan de Action in de Driespoort Shopping in Deinze stond er net voor de opening een wachtrij van een vijftigtal klanten. Elders bleek het vooral wat aanschuiven aan de telecomwinkels, maar een overrompeling werd het in onze regio niet. Wij gingen een (veilig) kijkje nemen, en vonden zelfs een winkel dat met verkeerslichten werkte aan de ingang.

Het meest opvallende beeld van de dag komt uit de Driespoort Shopping in Deinze. Aan de Action stonden daar net voor de opening vijftig mensen aan te schuiven. Annick Houck uit Nazareth en Carine Eeckhout uit Deinze stonden er als eerste. “Ik sta hier al van 8 uur ’s morgens”, zegt Annick, die een mondmasker en handschoenen draagt. “Wat ik zo dringend nodig heb? Zes pakken kapstokken, kaartjes voor mijn moeder die ik al acht weken niet heb gezien, en kousen voor mijn man. Ik doe aan runshopping en ik hoop hier op een kwartiertje terug buiten te zijn. Ik probeer me zo goed mogelijk te beschermen, maar heb wel schrik om besmet te worden. Mijn dochter werkt op de COVID-19-afdeling van het ziekenhuis van Zottegem, en de verhalen die ze vertelt zijn schrijnend. Naast mijn masker en handschoenen heb ik nog een gelaatsmasker in de auto liggen.”

Ook Carine is er niet gerust in. “Ik ben besmet geweest met het coronavirus en ik ben met milde symptomen opgenomen geweest in het ziekenhuis van Tielt”, zegt de vrouw. “Daar heb ik twaalf dagen gelegen en daarna heb ik nog eens vijftien dagen in quarantaine thuis gezeten. Het is de eerste keer dat ik terug buitenkom, maar ik voel me nog altijd moe en futloos.”

In Eeklo zijn er geen echte winkelfiles gemeld. Enkel aan telecomwinkels was het druk, vooral aan die van Orange aan het stadhuis. Op het Krugercentrum stonden vooral aan de ketens zoals Vandenborre enkele wachtenden buiten. In de boetieks waren wel klanten, maar was het nooit aanschuiven. “Wij zijn blij dat we mogen heropenen, en werken bewust op afspraak”, zeggen Anja en Véronique van de boetiek Mooi! in de Boelare in Eeklo. “Wanneer een klant binnenkomt, doen we ons mondmasker aan. Tijdens de lockdown hebben we onze collectie op Instagram gezet, maar dat verliep niet zo vlot. Wij gaan voor de persoonlijke aanpak bij het winkelen, en willen dat de kledij als gegoten zit. We zijn blij dat onze trouwe klanten er nu meteen terug staan. De rekken hangen echt nog bomvol, dus het is nodig.”

In de Deinse winkelstraten bleef het maandag over het algemeen rustig. Aan de Proximuswinkel in de Tolpoortstraat ontstond soms een kleine file, maar overal kon je vlot naar binnen. Sommige winkeliers kwamen origineel uit de hoek. Zo plaatste Geert Schobben van Foto Video Mac een verkeerslicht aan de ingang op de Markt. “Er mogen maar vijf klanten tegelijk in de winkel aanwezig zijn”, legt Geert uit. “Aangezien wij een aparte in- en uitgang hebben is het moeilijk om dit bij te houden. Het verkeerslicht springt op groen wanneer er iemand binnen mag.”

Ook de stad Deinze nam enkele veiligheidsmaatregelen om de eerste shopdag na de lockdown veilig te laten verlopen. Zo werd beroep gedaan op het Deinse evenementenbureau IB Event om stewards te voorzien. De zussen Celine en Zoë Van Cauwenberge liepen door de winkelstraten om de shoppers van de nodige ontsmettende handgel te voorzien.