Eerste babybeurs lokt veel mama’s en papa’s naar Sint-Vincentiusziekenhuis Anthony Statius

08 december 2019

16u47 0 Deinze De eerste babybeurs in het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze heeft heel wat ouders op de been gekregen. “We doen veel ideeën op”, lachen Eva Decorte en Delphine Vanhalst.

Met 23 lokale handelaren wisten de vroedvrouwen van de materniteit van het Deinse ziekenhuis genoeg standhouders te verzamelen voor hun eerste babybeurs. Maar het was nog even afwachten of de jonge mama’s en papa’s ook hun weg zouden vinden naar de polyvalente zaal op de vierde verdieping. Dat bleek geen probleem te zijn. Heel wat jonge ouders kwamen een workshop volgen of snuisterden tussen de babyspulletjes bij de verschillende standhouders. Ook Eva Decorte uit Olsene en Delphine Vanhalst kwamen een kijkje nemen.Eva is net bevallen van haar eerste dochtertje Leonie en Delphine is in blijde verwachting van haar eerste kindje. “Wij werken allebei als verpleegster op de spoeddienst van het ziekenhuis en vinden het initiatief van onze collega’s van de materniteit zeker de moeite. Er is meer keuze dan ik had gedacht en we doen veel ideeën op. Het voordeel is dat je alles onder een dak vindt en dat je er nog eens heel wat info bij krijgt. Ze mogen dit volgend jaar zeker opnieuw doen.”

“Met deze babybeurs willen we onze materniteit op een leuke manier in het daglicht stellen”, legt vroedvrouw Charlotte Brysse uit. “We kregen heel wat respons op onze oproep naar de handelaren toe en we zijn zeker tevreden met de opkomst. De bezoekers kregen een rondleiding in de materniteit en wie wou, kon een extra echografie krijgen.”