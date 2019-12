Eerste babybeurs in Sint-Vincentiusziekenhuis Anthony Statius

06 december 2019

15u16 4 Deinze De materniteit van AZ Sint-Vincentius Deinze organiseert zondagnamiddag voor het eerst een babybeurs. Tussen 14 en 18 uur kunnen ouders er kennismaken met initiatieven die hen kunnen ondersteunen in hun zwangerschap en de zorg voor hun baby.

Op zondag 8 december zijn toekomstige of kersverse mama’s en papa’s welkom in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze. 23 lokale handelaars stellen hun producten voor op de eerste babybeurs. Daarnaast worden ook gratis workshops over draagdoeken, wasbare luiers, babyfotografie, zwangerschapsyoga en baby-mamayoga georganiseerd.

Nieuwsgierige, toekomstige of nostalgische ouders kunnen ook een blik achter de schermen werpen tijdens de rondleidingen op de materniteit en verloskamer. Gynaecologen, kinderartsen en vroedvrouwen staan de hele dag paraat om de vragen van bezoekers te beantwoorden.

De toegang is gratis.