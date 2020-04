Eerst uur lange wachtrij aan containerpark: “Mensen zijn zeer geduldig” Anthony Statius

07 april 2020

Dinsdagochtend ging het recyclagepark in de Europalaan in Petegem voor het eerst terug open sinds alle containerparken door de coronamaatregelen waren gesloten op 17 maart. Op veel plaatsen in Vlaanderen zorgde dit voor lange files aan de ingang, maar in Deinze viel het goed mee. Het eerste uur stond er een lange rij, maar tegen 10 uur was die al een pak korter.

“Ik ben een half uur voor de opening naar hier gekomen en verwacht dat ik nog een half uur zal moeten wachten”, zegt Luc Van Nevel uit het Leiepark in Deinze. “Dat was te verwachten, natuurlijk. Ik had niet verwacht dat men de containerparken zolang gingen sluiten. Maar ik vind het niet erg dat ik even moet wachten, ik heb tijd.”

Aan de ingang zorgt Johan Dutranoy dat er telkens een auto het park binnenrijdt, zodra er eentje vertrekt. “Er mogen vier wagens tegelijk in het park en uitsluitend voor groenafval”, zegt Johan. “Het is normaal dat er veel volk is want iedereen heeft de voorbije weken tijd gehad om in de tuin te werken. Maar de mensen zijn geduldig en vriendelijk. Voor ons is het aangenaam werken in dit prachtige weer. Ik ben normaal gezien zaalwachter in de sportzaal van Landegem, maar deze week spring ik hier even bij. Volgende week sta ik aan het containerpark van Landegem. Het is eens iets anders, maar ik doe het wel graag.”

Het containerpark van Landegem heropent vanaf woensdag.