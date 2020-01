Eenmalig reünieconcert Janez Detd. in Deinze uitverkocht: één fan gaat naar huis met goudstaaf van 25.000 euro Joeri Seymortier

27 januari 2020

15u59 0 Deinze The 25 K Show, het eenmalig reünieconcert van de Belgische groep Janez Detd. In de Brielpoort in Deinze, is volledig uitverkocht.

Op zaterdag 7 maart trekken de leden van de Belgische punkrockband naar de Brielpoort in Deinze voor een legendarische reünieshow. Tijdens ‘The 25 K Show’ brengen alle huidige leden en ex-leden een ‘best of’ van alle stevige nummers die de band ooit uitgebracht heeft. Wie nog geen kaartjes voor het reünieconcert van de band heeft, is eraan voor de moeite. De band trakteert de 2.500 fans die een kaartje kochten op 25 iconische nummers. Daarbovenop gaat één van de aanwezige fans met een extraatje naar huis: een goudstaaf ter waarde van maar liefst 25.000 euro.

“Het is fijn om te zien dat we na 25 jaar nog steeds een trouwe fanbase hebben die ons graag nog eens ziet optreden”, zegt frontman Nikolas Van der Veken. “We kijken zelf enorm hard uit naar ‘The 25 K Show’ en we gaan er samen met de 2.500 aanwezige fans een lap op geven. We hebben voor elk jaar één nummer geselecteerd dat we tijdens deze reünie live gaan brengen. Dat we dit voor een uitverkochte zaal mogen doen, is bijzonder.”