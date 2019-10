Een uur gratis parkeren op beide stationsparkings Anthony Statius

25 oktober 2019

16u15 0 Deinze Op de NMBS-parkings aan de Gaversesteenweg en aan De Volderstraat kan je vanaf nu een uur gratis parkeren in plaats van een half uur. Deze versoepeling van het parkeerbeleid werd doorgevoerd op vraag van de stad Deinze.

Na lang onderhandelen heeft de stad Deinze NMBS kunnen overtuigen om het parkeerbeleid op de NMBS-parkings in Deinze te versoepelen. De parkings in de Gaversesteenweg en De Volderstraat - samen goed voor 466 plaatsen - zijn sinds oktober 2016 betalend, tot groot ongenoegen van heel wat pendelaars, handelaars en andere inwoners. Aan de tarieven op zich wordt niet geraakt, maar vanaf nu wordt het gratis halfuur opgetrokken naar een gratis uur parkeren op beide parkings.

“Zo kunnen beide parkings voortaan langer gratis gebruikt worden door mensen die willen winkelen”, zegt schepen Johan Cornelis (CD&V), bevoegd voor openbare werken en stations. “Of indien je iemand komt ophalen aan het station, dan heb je nu wat meer tijd om even te wachten. Ook voor de handelszaken in de buurt van de Gaversesteenweg en aan het station is dit goed nieuws.”

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) ziet nog een bijkomend voordeel: “Ouders die hun kinderen met de auto naar het Erasmusatheneum komen brengen, hebben nu de mogelijkheid om wat langer op de parking aan de Gaversesteenweg te vertoeven. Op termijn willen we de hoofdingang verhuizen van de Volhardingslaan naar de achterzijde van het schoolterrein, naast de parking. Dit zal ook voor een vlottere doorstroming van het verkeer zorgen in de Volhardingslaan.”

De tarieven voor het betalend parkeren blijven dezelfde. Tijdens weekdagen betaalt een treinreiziger tussen 7 en 19 uur 1,02 euro per uur en 6,13 euro per dag en een niet-treinreiziger 1,23 euro per uur en 12,27 euro per dag. Na 19 uur tijdens weekdagen en in het weekend en op feestdagen betaalt iedereen 1,02 euro per uur en maximum 2,56 euro per dag.