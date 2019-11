Een uur cultuur met wetenschapsfilosoof Maarten Boudry Anthony Statius

05 november 2019

12u30 0 Deinze De interviewreeks Een uur cultuur gaat op zondag 10 november verder met de wetenschapsfilosoof Maarten Boudry. Hij zal om 11 uur in gesprek gaan met Carlos Alleene in Leietheater.

Wetenschapsfilosoof Maarten Boudry, verbonden aan de UGent, geniet vooral bekendheid vanwege zijn opiniestukken diverse dagbladen. Succesvolle publicaties van zijn hand zijn ‘Illusies voor gevorderden’ en ‘Of waarom waarheid altijd beter is’. In ‘Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat’, zijn nieuwe boek, heeft hij het onder andere over het doemdenken, de islam, het klimaatalarmisme en de groeiende ongelijkheid.

De toegang is gratis en tickets kan je vooraf reserveren via www.leietheater.be/tickets. Meer info via de cultuurdienst: 09/381.95.00 of cultuur@deinze.be.