Echtscheiding krijgt staartje voor de correctionele rechtbank: Deinzenaar (53) riskeert celstraf voor belaging van ex-vrouw (54) Jeroen Desmecht

30 september 2019

17u29 0 Deinze Een 53-jarige Deinzenaar riskeert een celstraf van 15 maanden met uitstel voor feiten van belaging, maar ook voor grafschennis. De feiten kaderen binnen de echtscheiding tussen de beklaagde en zijn ex-vrouw (54). Ook zij stond maandag terecht voor meineed.

“Er zijn te veel toevalligheden. Kunnen we hem direct aan alle feiten linken? Nee, dat niet”, stak het openbaar ministerie maandag van wal. “Maar als ik naar het strafdossier kijk, verwondert het mij dat de verdediging de feiten betwist.”

De man deed zich o.a. valselijk voor als een bezorgde opa in een telefoongesprek naar Kind en Gezin. Tijdens dat telefoontje sprak hij zich kwaad uit over de kindercrèche die zijn ex uitbaat. “Duidelijk met de bedoeling om haar zaak te raken”, aldus de openbare aanklager. Hij zou bovendien het werkrooster van haar zoon - waarop zijn beschikbaarheden stonden - aangepast hebben.

Het parket vervolgde de man ook voor grafschennis. Zo verdwenen er beeldjes op het graf van een dierbare van de vrouw. “Diezelfde avond verdwenen ook beelden op het graf van zijn ouders”, reageerde de verdediging daarop.

In het kamp van de beklaagde kaartten de advocaten dan ook een tekort aan bewijslast aan. “Het parket spreekt over ‘te veel toevalligheden’. En dat bij twee mensen die op een steenworp van elkaar wonen? Er wordt hier ook uitgebreid gepleit over feiten die voor de incriminatieperiode plaatsvonden. Daarvoor kreeg hij al een opschorting van de straf bij een vorig proces. Wij vragen daarom de vrijspraak voor de grafschennis een opschorting van de straf voor belaging.” Vonnis op 28 oktober.