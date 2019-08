Dwerg Gimli uit Lord of the Rings en Harry Potter-acteur delen handtekeningen uit in kasteel Ooidonk Fantasyfestival Elftopia verwacht dit weekend 10.000 bezoekers Anthony Statius

09 augustus 2019

17u08 0 Deinze Twee bekende filmgezichten zakken dit weekend af naar Elftopia, het jaarlijkse fantasyfestival aan kasteel Ooidonk. Niemand minder dan John Rhys-Davies, beter gekend als dwerg Gimli uit Lord of the Rings, en Stanislav Yanevski, die Viktor Krum speelt in Harry Potter, komen handtekeningen uitdelen. Organisator Comic Con Belgium verwacht 10.000 bezoekers en op 26 oktober komt er met Helltopia voor het eerst een Halloween-editie.

Amper een maand na het dansfestival Beauville worden de tuinen van kasteel Ooidonk omgetoverd tot Elftopia, een tweedaags festival voor fans van fantasy en cosplay. De organisatoren zijn al de hele week in de weer om hun sprookjesachtige droomwereld op te bouwen in de schaduw van het mooiste kasteel van Vlaanderen.

Ieder jaar krijgt het festival bezoek van een aantal bekende gezichten en voor de vierde editie zijn de acteurs John Rhys-Davies en Stanislav Yanevski de publiekstrekkers. Eerstgenoemde kennen Lord of the Rings-fans ongetwijfeld als dwerg Gimli, die een hoofdrol speelt in de bekende filmtrilogie van Peter Jackson. Ook is deze Britse acteur te zien als Sallah, de beste vriend van Harrison Ford in de Indiana Jones-films. John Rhys-Davies komt langs voor handtekeningen (30 euro) en fotoshoots (40 euro) en wie dat wenst, kan voor 80 euro een meet-and-greet krijgen in het kasteel. De tweede special guest is de Bulgaar Stanislav Yanevski, beter gekend als Viktor Krum uit de Harry Potter-film De Vuurbeker. Hij speelde ook mee in Hostel: Deel II van Eli Roth. Voor een handtekening of foto van Stanislav betaal je 25 euro. De fotoshoot met John vindt plaats van 14 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 15 uur kan je met Stanislav op de foto. Handtekeningen zijn doorlopend te verkrijgen tot en met 18 uur.

Verkleed

Maar de aanwezigheid van deze filmsterren is slechts de kers op de taart, want het Elftopia-team heeft nog veel meer in petto voor de bezoekers. “Wij zijn een hybride festival, waar zowel muziekfanaten, cosplayers, fans van fantasy en van de middeleeuwen hun gading vinden”, klinkt het. “Er zijn ook heel wat lekkere hapjes te vinden, van Japanse keuken tot de beste frieten van Brussel. We mikken op een gevarieerd publiek van alle leeftijden en iedereen is welkom, of je nu verkleed bent of niet. Vorig jaar mochten we zo'n 10.000 bezoekers ontvangen en we hopen dit jaar op hetzelfde aantal. Met onze straffe speciale guests en zo’n mooi aanbod aan activiteiten moet dit zeker lukken.”

Zwemmen in slotgracht

Een nieuwigheid dit jaar is de Alphabet stage, waar woorden het centrale thema zijn. Je vindt er dichters, verhalenvertellers en komieken. Daarnaast is er opnieuw het klassieke Elftopia-podium met de cosplaywedstrijd, een bake-off-wedstrijd en optredens van bands zoals Prima Nocte en Seed. Verspreid over het terrein lopen heel wat magische wezens rond zoals The Faun Family, Steampunk Expedition en The Mermates, die zullen rondzwemmen in de slotgracht van het kasteel. Verder zijn er activiteiten zoals zwaardvechten voor kinderen en volwassenen, disney karaoke, body paint factory en lasertag forest.

Elftopia vindt plaats aan Kasteel Ooidonk in de Ooidonkdreef 9. Er is een betalende parking (5 euro) net naast het festival. De deuren gaan op zaterdag en zondag open van 10 tot 20 uur. Meer info en tickets via www.elftopia.be.