DVC Heilig Hart brengt met hoogtewerker animatie tot bij alle bewoners Anthony Statius

27 april 2020

Deinze Bij DVC Heilig Hart in Deinze haalt men alles uit de kast om hun bewoners te entertainen, zelfs een hoogtewerker. Hiermee kan men vanop iedere verdieping van het dienstverleningscentrum twee dagen lang genieten van de acts van het animatieteam. "Als onze zorgvragers niet tot bij ons animatieteam mogen, dan brengen we onze animatoren zo dicht mogelijk bij onze zorgvragers", zegt Caroline De Coster van DVC Heilig Hart.

Een bellen blazende clown op een hoogtewerker, het is eens iets anders op een maandagochtend. De allerkleinste bewoners van het DVC Heilig Hart, het dienstverleningscentrum voor mensen met een beperking in Bachte-Maria-Leerne (Deinze), op de eerste verdieping genoten er zichtbaar van. Door de coronacrisis hebben zij immers al wekenlang het entertainment van het animatieteam moeten missen.

“Sinds half maart moet iedere leefgroep ‘in zijn kot’ blijven”, zegt Leen De Vos, communicatieverantwoordelijke van DVC Heilig Hart. “Zorgvragers van verschillende leefgroepen worden voor geen enkele activiteit gemengd en activiteiten gaan nu allemaal door op de leefgroep. Er is ook geen bezoek mogelijk. Deze maatregelen zijn nodig in de strijd tegen het coronavirus. Gelukkig hebben we zeer creatieve medewerkers. Die bedenken van alles om het leven ‘in ons kot’ zo aangenaam mogelijk te maken.”

Stafmedewerker Caroline De Coster vult aan: “Het wekelijkse optreden van ons muziekgroepje in de polyvalente zaal mag niet, maar onze therapeuten maken muziek op verschillende plaatsen buiten, zodat elke leefgroep er eens van kan meegenieten. Onze kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking houden ervan om dingen te beleven met hun zintuigen. Horen, ruiken, voelen, maar ook zien. Dat laatste is niet altijd gemakkelijk vanop afstand, maar daar hebben we iets op gevonden. Met dank aan Samy Renting uit Deinze hebben we twee dagen lang gratis een hoogtewerker ter beschikking. Deze wordt ingeschakeld om activiteiten aan te bieden aan het raam van de leefgroepen. Onze ergotherapeuten en activiteitenbegeleiders zorgen voor ludieke acts, mime, een poppenspel en muziek en met de hoogtewerker kunnen al onze bewoners ervan genieten.”