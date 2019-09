Duizenden Deinzenaren overspoelen Leietheater: “Onze stad had dit nodig” Anthony Statius

31 augustus 2019

17u41 6 Deinze Het Leietheater heeft dit weekend duizenden bezoekers over de vloer gekregen. “Het is duidelijk dat er behoefte was aan een cultuurcentrum in Deinze”, zegt een tevreden directeur Benoît Vanraes.

De theaterzaal van het Leietheater werd zaterdagmiddag voor het eerst gebruikt voor een academische zitting. Directeur Benoît Vanraes kreeg de eer om als eerste het podium te betreden en nadien volgden nog toespraken van cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V), burgemeester Jan Vermeulen (CD&V), maar ook van vicepremier Alexander De Croo en ondervoorzitter van het Vlaams Parlement Joke Schauvliege. De eerste artiesten op het podium waren twee dansers/acrobaten uit SCREWS van Alexander Vantournhout, marimbaspeler Nick De Proost en het Kadanz Junior Companie uit Astene. Na de plechtige inhuldiging werden de deuren van het Leietheater opengesteld en het nieuwsgierige publiek stroomde binnen. “Een prachtige zaal”, zeggen Antoine Coppens en zijn vrouw Lieve Vandecasteele uit Astene. “Wij hebben kaartjes voor de allereerste voorstelling van Het Gezin van Paemel en we testen nu al eens de zetels uit. Zeer comfortabel, we kijken er al naar uit om terug te komen. Wij wonen al zeer lang in Deinze en het werd tijd dat deze stad haar eigen cultuurcentrum heeft. Deinze had dit nodig.”

Zondagnamiddag kreeg Johan Verminnen de eer om voor een uitverkochte zaal van 450 zetels het allereerste optreden in Leietheater te geven. Maar ook in de rest van het gebouw was het een komen en gaan van nieuwsgierigen. De horecazaak Studio van chocolatier Bart Van Cauwenberghe en zijn zoon Tim zat twee dagen lang afgeladen vol en op het plein voor Leietheater zorgde de kartonnen toegangspoort van de Franse beeldende kunstenaar Olivier Grossetête voor de nodige sensatie. De poort had 24 meter hoog moeten worden, maar een felle windstoot deed zaterdagnamiddag al een van de hoeken naar beneden donderden. Uit veiligheidsoverwegingen besliste men om niet verder te bouwen en zondagmiddag brak ook een tweede hoek af na een nieuwe windvlaag. Het overgebleven deel werd - zoals gepland - onder muzikale begeleiding van Die Verdammte Spielerei naar beneden gehaald. De jeugd van Deinze kreeg de eer om de laatste dozen plat te trappen en dit lieten de jonge bezoekers zich geen twee keer zeggen. “Het is jammer dat we het eindresultaat nooit gezien hebben, maar eigenlijk maakt dat niet uit", zegt schepen Rutger De Reu (CD&V). “Het belangrijkste is dat er meer dan 250 Deinzenaren van alle leeftijden en achtergronden samen aan gewerkt hebben. Het Leietheater heeft voor het eerst mensen samengebracht en dat was de bedoeling.”

Ook directeur Benoît Vanraes blikt terug op een geslaagd weekend: “Er waren veel meer bezoekers dan verwacht. Toen de deuren zaterdagnamiddag voor de eerste keer opengingen, stond de foyer bomvol, echt leuk om te zien. Het was een continu komen en gaan en dit betekent dat het echt wel leeft en dat er behoefte was aan een cultuurcentrum in Deinze. Van jonge gezinnen met kleine kindjes tot senioren, het publiek was zeer divers en dat is het mooiste compliment dat we kunnen krijgen. Het gebouw zelf is klaar, maar nog niet af en daarom kijken we reikhalzend uit naar de seizoensopening in het weekend van 11, 12 en 13 oktober. We hopen dan ook opnieuw op een massale opkomst.”

Meer info over de activiteiten via www.leietheater.be.