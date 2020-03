Dronken chauffeur vernielt terrasbeschutting, beschadigt geparkeerde wagens en slaat agent Wouter Spillebeen Anthony Statius

01 maart 2020

17u39 0 Deinze Een dronken brokkenmaker heeft zaterdagavond met zijn wagen een glazen terrasbeschutting vernield en een auto aangereden op de Markt in Deinze. De politie kon de man arresteren in de Brielstraat, maar hij was weerspannig en verwondde daarbij een politieman.

De BMW van de man stond reglementair geparkeerd langs de Markt in de richting van het Kongoplein. Getuigen zagen hoe de man zijn wagen omkeerde om in de richting van de Brielstraat verder te rijden. “Tijdens dat draaimanoeuvre reed de bestuurder een plantenbak aan die op zijn beurt tegen de glazen terrasbeschutting van de horecazaak Festival schoof”, duidt de politie. De afsluiting werd herleid tot een hoop scherven.

Daarna zette de chauffeur zijn vernielingstocht verder. Hij reed in de verboden rijrichting via de Markt verder naar de Brielstraat. “Ter hoogte van het kruispunt met de Gentpoortstraat stopte de man even en reed hij achteruit”, gaat de politie verder. “Daarbij kwam het tot een aanrijding met een geparkeerde Mazda2 die op zijn beurt tegen een geparkeerde Peugeot 206 werd geduwd.” Beide wagens raakten beschadigd.

Slagen

De politie werd iets voor 23 uur opgeroepen door getuigen die de aanrijdingen zagen gebeuren en die de chauffeur zagen doorrijden. Nog voor de politie op de Markt aankwam om er de nodige vaststellingen te doen, vonden ze de betrokken BMW al. “Tijdens het aanrijden trof de patrouille de gezochte wagen aan in de nabijgelegen Brielstraat”, aldus de politie. “De chauffeur, een man van 40 uit Deinze, was kennelijk dronken en werd meegenomen naar het politiecommissariaat in Deinze ter ontnuchtering.”

Maar daar had de chauffeur kennelijk geen zin in. Hij was weerspannig en deelde zelfs klappen uit. “Bij de arrestatie raakte een politieman lichtgewond. Het rijbewijs van de dronken bestuurder werd ingetrokken en hij zal zich moeten verantwoorden voor de slagen.”