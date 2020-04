Drinks 4 U steunt lokale horeca: “Wie bij ons koopt, krijgt korting in horecazaken na de lockdown” Anthony Statius

14u52 0 Deinze Wim De Baets van drankenhandel Drinks 4 U in Deinze wil enkele horecazaken uit de regio een hart onder de riem steken met de actie ‘Koop lokaal en steun ons allemaal’. Per aankoopschijf van 30 euro krijgen klanten een kortingsbon van 1 euro, die ze later kunnen gebruiken in lokale horecazaken”, vertelt Wim.

“In de huidige coronacrisis vonden mensen massaal de weg naar de supermarkt, maar de lokale handelaars worden helaas wel eens vergeten”, zegt Wim De Baets van Drinks 4 U. “De horecazaken waar wij drank leveren zien uiteraard af van de genomen maatregelen en wij zijn er uiteraard ook deels afhankelijk van. Gelukkig hebben wij nog een goed draaiende winkel en daarom heb ik een actie op poten gezet om de horeca te steunen en het lokaal winkelen te versterken.”

“Met de actie ‘Koop lokaal en steun ons allemaal’ krijgen klanten die bij ons drank of vinylplaten inslaan per aankoopschijf van 30 euro een kortingsbon van 1 euro. Deze bon kunnen ze dan gebruiken in diverse horecazaken in de buurt, eens de maatregelen versoepeld zijn. De actie gaat dinsdag van start.”

