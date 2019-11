Driespoort Shopping en Sinterklaas verzamelen speelgoed voor kwetsbare kinderen

Anthony Statius

13 november 2019

19u22 0 Deinze Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten komen zaterdag niet enkel cadeaus uitdelen in Driespoort Shopping Deinze. Kinderen kunnen er ook hun eigen speelgoed wegschenken en via de welzijnsorganisaties De Regenboog, Welzijnsschakels Nevele en het Contactcentrum verdeelpunt Voedselbank Deinze komt dit speelgoed terecht bij kinderen uit kwetsbare gezinnen. “”

Zoals ieder jaar komt Sinterklaas op bezoek in Driespoort Shopping Deinze, het shoppingpark langs de Gaversesteenweg. Voor het eerst koppelt Driespoort dit bezoek aan een actie voor het goede doel. Samen met het Sociaal Huis organiseert men een speelgoedinzamelactie voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

“Onze actie is geïnspireerd op het jaarlijkse initiatief van schepen Rutger De Reu en de Reuzenvrienden”, zegt Yannic De Meyer, communicatieverantwoordelijke van Driespoort Shopping. “De meeste kinderen hebben een overvloed aan speelgoed, waarvan een deel weinig tot nooit gebruikt wordt. Dit speelgoed kan echter wel andere kinderen blij maken. Een bijkomende reden is dat we ons met zo’n inzamelactie een beetje kunnen verzetten tegen de wegwerpcultuur.” “

“Het jaarlijkse bezoek van Sinterklaas was een ideale gelegenheid om deze actie te lanceren”, vervolgt Yannic Demeyer. “De Sint arriveert zaterdag om 14 uur in De Speelvogel en daarna bezoekt hij alle winkels van Driespoort Shopping. Om 16 uur ontvangt hij alle kinderen in de binnenspeeltuin Kids&Play op de tweede verdieping van het middengebouw. Naast het uitdelen van cadeaus, hoopt de Sint dat de kinderen ook zelf iets meebrengen. Alle kinderen krijgen de kans om bruikbaar speelgoed achter te laten bij de Sint. Dat kan eender wat zijn, zolang het zich maar in een goede staat bevindt. Versleten speelgoed zal geweigerd worden.”

Schepen van armoedebestrijding Marleen Vanlerberghe (CD&V) vult aan: “Het ingezamelde speelgoed gaat naar drie welzijnsorganisaties uit Deinze, namelijk De Regenboog, Welzijnsschakels Nevele en het Contactcentrum verdeelpunt Voedselbank Deinze en zij zorgen er op hun beurt dat het bij kinderen uit kwetsbare gezinnen terechtkomt. In Deinze is de kinderarmoede-index gemiddeld 7,5%. Deze index geeft aan hoeveel procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar bij de geboorte opgroeit in een situatie van kansarmoede. In 2018 waren bijna 400 gezinnen in budgetbeheer bij het Sociaal Huis in Deinze. Opvallende cijfers waar we iets aan moeten doen en dergelijke acties kunnen daarbij helpen.”

“We hopen dat er veel reactie op komt en dat we hier ook een jaarlijks terugkerend initiatief van kunnen maken”, besluit Yannic De Meyer nog.