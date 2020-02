Dries Van Langenhove te gast op eetfestijn Vlaams Belang Anthony Statius

12 februari 2020

13u56 0 Deinze Vlaams parlementslid en oprichter van ‘Schild & Vrienden’ Dries Van Langenhove is op zaterdag 7 maart te gast op het jaarlijks eetfestijn van de Vlaams Belang-afdeling van Deinze.

Het jaarlijkse etentje van Vlaams Belang Deinze vindt plaats in de sporthal in de Stationsstraat 19 in Landegem. Volksvertegenwoordiger Ortwin Depoortere en gemeente- en provincieraadslid Olaf Evrard zullen de aanwezigen verwelkomen met een gratis aperitief en om 19.30 uur zal Dries Van Langenhove er de tafelrede houden.

Kaarten kosten 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, en deze zijn te verkrijgen via olaf.evrard@telenet.be en ortwin.depoortere@vlaamsbelang.org. De deuren gaan open vanaf 19 uur.