Drie weken ‘Winterpret aan de Leie’: schaatspiste, kerstmarkt en Huis van de Kerstman Deinze nog tot en met 5 januari hoofdstad van kerstsfeer Joeri Seymortier

13 december 2019

10u16 0 Deinze Deinze geeft het startschot voor drie weken ‘Winterpret aan de Leie’. Vanaf nu tot en met zondag 5 januari kan je in het hartje van de stad terecht met je beste schaatskunsten op de overdekte ijspiste, kan je genieten van kraampjes op de kerstmarkt, en kan je volgende week ook een bezoekje brengen aan het Huis van de Kerstman.

Nog tot en met zondag 5 januari 2020 kunnen schaatsfanaten zich amuseren op de ijspiste van 300 vierkante meter in Deinze. “De ijspiste is overdekt om energie te sparen, maar open aan de zijkanten zodat het openluchtgevoel primeert”, zegt schepen Bruno Dhaenens. “De ijspiste staat open voor iedereen. Ook rolstoelgebruikers kunnen het ijs op, vergezeld van hun begeleider. Op zondagochtend is er kleuterglibberen: dan kunnen de allerkleinsten tot en met 6 jaar gratis hun eerste pasjes op het ijs wagen. Na het succes van vorig jaar komt ook het Eisstockschießen terug. Op maandagavond 16, 23 en 30 december kan je vanaf 20 uur het gladde ijs betreden voor een potje Eisstockschießen. Deze populaire winterse teamsport is een afgeleide van curling en petanque. Voor deze sport moet je niet kunnen schaatsen, je loopt met je schoenen op het ijs. Daarnaast hebben we op donderdagavond 19, 26 december en 2 januari om 20 uur als vaste waarde het amateur ijshockeytoernooi.”

De ijspiste is het centrale punt van een gezellig winterdorp waar heel wat te beleven valt. Er is een winterbar en je kan naar de kermis. Vanaf nu tot open tijdens de week van 15.30 tot 21 uur, en tijdens het weekend van 10 tot 22 uur. Vanaf 24 december tot en met 5 januari wordt op weekdagen ook al om 10.30 uur gestart. Schaatsen kost 7 euro per persoon, huur schaatsen inbegrepen.

Kerstmarkt

De traditionele kerstmarkt van Deinze vindt dit jaar plaats op de Markt, tijdens de weekends van 14 en 15 december, en ook 21 en 22 december. De toegang is gratis. Er wordt een inkompoort geplaatst ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Op de kerstmarkt kan je slenteren langs 34 verschillende kerstkraampjes op zoek naar een origineel cadeau. Er zijn ook eetkraampjes, en de kerstman komt langs met cadeautjes.

Huis van de Kerstman

Van woensdag 18 tot en met woensdag 25 december kan je tussen 14 en 18 uur ook terecht in het Huis van de Kerstman. Dat vind je in het Erfgoedhuis Fonds De Smet, in de Tolpoortstraat 79. “Kom je verdiepen in de magische wereld van het huis en de tuin van de Kerstman”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “In het huis krijg je toegang tot zijn cadeaukamer, leef- en werkruimte en de slaapkamer. Je ontdekt tijdens een rondleiding hoe de Kerstman leeft, werkt en slaapt. Na het bezoeken van het huis kan je nog gezellig vertoeven in de tuin van de Kerstman. In een winterbar kan je verder genieten.”

Info: www.winterpretaandeleie.be en www.beleefdeinze.be.