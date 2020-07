Drie musea duiken ‘binnenskamers’ voor zevende Biënnale van de Schilderkunst Anthony Statius

29 juli 2020

11u44 0 Deinze Het mudel (Deinze), het Roger Raveelmuseum (Machelen/Zulte) en het Museum Dhondt-Dhaenens (Deurle) slaan opnieuw de handen in elkaar voor de Biënnale van de Schilderkunst. Onder de titel Binnenskamers worden de bezoekers meegenomen in een intieme wereld van interieurs, maar ook van innerlijke ruimtes van oude en nieuwe kunstenaars.

Van 26 juli tot en met 18 oktober organiseren de drie beeldende kunstmusea aan de Leie de ondertussen zevende editie van de Biënnale van de Schilderkunst. Onder de titel Binnenskamers - nog voor de coronacrisis gekozen - biedt de Biënnale de ideale gelegenheid om een ​​breed smaakpalet van moderne en hedendaagse schilderkunst uit binnen- en buitenland te ontdekken.

“De tentoonstelling overspant meer dan 150 jaar aan schilderkunst”, zegt mudel-conservator Wim Lammertijn. “De confrontatie en de dialogen tussen oud en nieuw zijn het opzet van de Biënnale. Zo is het interessant om het iconische werk van Emile Claus met kunstwerken van hedendaagse kunstenaars in contact te brengen. De focus ligt op schilderkunst, maar je vindt ook sculpturen en projecties terug. De rode draad doorheen de werken is het interieur, maar naast fysieke binnenruimtes komen ook de innerlijke ruimtes van de verbeelding en de psyche aan bod. De titel Binnenskamers verijst naar het intieme, dat de kunstenaars met hun werk naar buiten willen brengen. Zowel het mudel, als het Roger Raveelmuseum als het MDD hebben elk een eigen selectie van kunstenaars gemaakt en ieder museum benadert het thema op zijn eigen manier.”

Tickets kosten 12 euro, tenzij u korting geniet, en deze kunnen op voorhand gereserveerd worden. Door de coronamaatregelen moet u voor elk deelnemend museum ook een tijdslot te reserveren. Meer info via www.museumdd.be, www.rogerraveelmuseum.be en www.mudel.be.