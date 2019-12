Drie locaties voor blokkende studenten in Deinze Anthony Statius

06 december 2019

17u31 0 Deinze Tijdens de blokperiode kunnen studenten uit Deinze terecht in de foyer in Landegem en in de bibliotheekkelder van de bibliotheek op de Markt. De jeugdraad zorgt voor een extra locatie in het Brielpunt in de Mouterijdreef.

Blokken doe je niet noodzakelijk alleen. In Deinze zijn er drie locaties voorzien waar studenten samen kunnen studeren voor hun examens.

Zowel in de bibliotheek van Landegem als die van Deinze wordt een ruimte opengesteld en in Brielpunt staat de jeugdraad klaar om studenten te ondersteunen. “Na de vorige editie kregen wij veel positieve berichtjes van jongeren die erop aandrongen om voor deze examenperiode opnieuw een bloklocatie in te richten in Deinze,” zegt Eva Vande Putte, ondervoorzitter van Jeugdraad Deinze. “Het enthousiasme bij de studenten was echt groot. We hebben zelfs een groepje vrijwilligers die samen met ons deze bloklocatie wil openhouden.”

“We kunnen voor zo’n 180 studenten een rustige blokplaats voorzien. Reserveren is niet nodig, maar we rekenen er wel op dat de stilte wordt gerespecteerd. Feesten kunnen ze dan in februari doen”, besluit jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V).

Alle openingsuren zijn terug te vinden op www.deinze.be/studeren.