Drie jongeren openen zomerbar ‘flOw’ aan Leiedam: “Door corona vonden we geen vakantiejob” Anthony Statius

04 juli 2020

19u13 4 Deinze Sander Van De Putte (22), Elise Moelaert (18) en Eva Van De Putte (19) openden dit weekend zomerbar ‘flOw’ in Deinze. Ze zijn te vinden op het terras van brasserie BrunO ter hoogte van de Leiedam.

Een verfrissend aperitief aan de oever van de Leie in hartje Deinze? Het kan vanaf nu op het terras van brasserie BrunO. Daar openen drie jongeren de zomerbar ‘flOw’.

“We zochten naar een vakantiejob, maar door het coronavirus zijn er veel minder te vinden”, zegt Sander Van De Putte, die flOw uitbaat samen met zijn vriendin Elise Moelaert en zus Eva Van De Putte. “Toen kwamen we op het idee om onszelf een vakantiejob te geven. We hebben banken in elkaar getimmerd, een menukaart samengesteld en planten aangekocht. De grote ‘O’ is een knipoog naar BrunO, want we mogen van eigenaar Bruno Dhaenens het terras en enkele faciliteiten gebruiken.”

Bootje huren

“We willen wel meer zijn dan ‘het terras voor BrunO’ vult Eva aan. “We kleden de plaats aan zodat er een tropische en ontspannen sfeer hangt. Daarnaast zorgen we voor cocktails, mocktails en gin-tonics. In het water naast de zomerbar liggen de bootjes van het verhuurbedrijf BoooT. Binnenkort zullen we ervoor zorgen dat iedereen die een bootje huurt alle informatie bij ons kan krijgen. Achteraf kan men nagenieten op ons terras.”

FlOw is open van donderdag tot zondag. De openingsuren en meer info vind je op de Facebook -en Instagrampagina