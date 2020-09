Drie jaar cel voor ramkraak op fietsenwinkel Het Verzet: “Er is eindelijk recht geschied” Cedric Matthys

30 september 2020

11u04 1 Deinze In de correctionele rechtbank van Gent is een 35-jarige man veroordeeld tot drie jaar effectieve gevangenisstraf voor de ramkraak op fietsenwinkel Het Verzet in Deinze. Samen met drie kompanen ging de dader eind februari aan de haal met dertien fietsen. Van zijn drie kompanen ontbreekt tot op vandaag elk spoor.

25 februari, kwart voor drie ’s nachts. Met een bijl slaan vier dieven de vitrine van fietsenwinkel Het Verzet in Astene, een deelgemeente van Deinze, stuk. Ze gaan aan de haal met dertien fietsen ter waarde van 60.000 euro. Eén van de vier, een man uit Moldavië, wordt later op heterdaad gevat op een snelwegparking in Marke bij Kortrijk. Naar eigen zeggen heeft hij niets te maken met de diefstal. Hij stond zogezegd enkel in voor het transport, al hechtte de rechtbank daar weinig geloof aan. Foto’s van de fietsen en de bijl op de gsm van de Moldaviër bewijzen volgens de rechters het tegendeel.

Zwaardere straf

In de rechtbank probeerde de man zich eerst uit te geven voor iemand anders. Hij nam de naam aan van iemand die intussen al jaren overleden is. Daarenboven blijft hij zijn betrokkenheid staalhard ontkennen, wat hem nu zuur opbreekt. Hoewel het Openbaar Ministerie maar twee jaar cel vorderde, gaf de rechtbank hem woensdag drie jaar effectieve celstraf. Dat is eerder uitzonderlijk. Het gebeurt immers niet zo vaak de rechtbank het Openbaar Ministerie overtreft. Hendrik De Groote, zaakvoerder van Het Verzet, was dan ook tevreden met de uitspraak. “Er is eindelijk recht geschied”, zegt hij. “Het is goed dat er eindelijk iemand veroordeeld wordt. Er is al vaak ingebroken bij mij en mijn collega’s. Nu wordt dan toch eens iemand bestraft.”