Drie inbraken in Dienze en Zulte Cedric Matthys

07 oktober 2019

15u30 0 Deinze In de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem hebben dit weekend drie inbraken plaatsgevonden. Hierbij werden vooral geld en juwelen ontvreemd.

Zaterdag 5 oktober gingen inbrekers aan de haal met een som geld in de Grammenestraat in Zulte. Ze forceerden de achterdeur van de woning en ontvreemden geld uit de kluis. In de nacht van 5 oktober op 6 oktober vond een inbraak plaats ter hoogte van de Oude Heirbaan in Deinze. De daders kwamen vermoedelijk de woning binnen via de slaapkamer op het gelijkvloers. Ze namen hierbij geld en juwelen werden mee. Tot slot vond ook op 6 oktober een derde inbraak plaats in een appartement gelegen op de Markt in Deinze. Het cilinderslot van het appartement werd geforceerd. Ook hier werden juwelen gestolen.