Drie fietsbruggen naast de spoorweg moeten eind volgend jaar klaar zijn Anthony Statius

02 juli 2019

18u49 3 Deinze De fietsbrug over de Volhardingslaan (N35) en de kleinere bruggen over de Velostraat en de Sint-Huberstraat in Deinze zijn geen verre toekomstmuziek meer. De omgevingsvergunning is in aanvraag, het openbaar onderzoek loopt tot en met 17 juli en de provincie Oost-Vlaanderen wil de brug tegen eind 2020 klaar hebben.

De toekomstige fietsbrug over de Volhardingslaan (N35) maakt deel uit van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk, een traject van 41,5 kilometer, waarvan 27,2 kilometer op Oost-Vlaams grondgebied ligt. Tussen de Burggravenlaan in Gent en het station van Deinze is de fietssnelweg F7 voor tachtig procent gerealiseerd en tussen het station en de provinciegrens is meer dan de helft gerealiseerd. De rest is in planning, in vergunningsfase of in aanleg. De fietsbrug over de gewestweg in Deinze zit momenteel in de vergunningsfase en dinsdag gaven de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Deinze het startschot van het project.

Belangrijke schakel

“De stad Deinze was in 2010 al vragende partij voor een fietsbrug over de gewestweg”, zegt schepen Bart Van Thuyne. “De brug is een belangrijke schakel tussen het station van Deinze, deelgemeente Petegem en de buurgemeente Zulte. Hiermee kan de fietser de gewestweg N43 vermijden en de drukke ring van Deinze conflictvrij kruisen. Het gaat in totaal eigenlijk om drie bruggen, die worden verbonden door een fietspad van vier meter breed, dat naast de spoorweg wordt aangelegd. De twee andere, kleinere bruggen komen over de Velostraat en de Sint-Hubertstraat. Dit is een goede stap vooruit in ons mobiliteitsplan en ondertussen is dit het derde fietsbrugproject, naast de brug over de Leie richting Grammene en de toekomstige brug tussen de parking van de Brielpoort en de Tolpoortstraat.”

De totale kostprijs van het project bedraagt twee miljoen euro en hiervan betaalt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 760.000 euro, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 600.000 euro, de provincie Oost-Vlaanderen 324.000 euro en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 324.000 euro. Bureau SBE uit Sint-Niklaas staat in voor het ontwerp en de begeleiding van de bouw.

Noord en zuid verbinden

“De fietsbrug over de Volhardingslaan slaat letterlijk een brug tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de fietssnelweg tussen Gent en Kortrijk en tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de stad Deinze”, zegt Oost-Vlaams gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit. “De voorbereiding en de realisatie gebeurt in nauw overleg met de stad Deinze, die onder meer instaat voor het ter beschikking stellen van de noodzakelijke gronden en het organiseren van het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag. Dit onderzoek werd ondertussen gestart en het loopt tot en met 17 juli. Eens de vergunning binnen is, kunnen de werken starten. Ik hoop dat we de brug eind 2020 kunnen infietsen.”

Wie de plannen wil inkijken kan dit bij de dienst Omgeving van de stad Deinze in dienstencentrum Leiespiegel. Op dinsdag 9 juli van 16 tot 18 uur is een medewerker van de dienst Mobiliteit van de Provincie aanwezig voor meer toelichting.