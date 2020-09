Drie artiesten met Deinse roots in finale Humo’s Rock Rally Anthony Statius

02 september 2020

15u01 1 Deinze De stad Deinze is goed vertegenwoordigd in de finale van Humo’s Rock Rally. Via een ludiek filmpje met premier Sophie Wilmès maakte Humo vandaag de tien finalisten bekend. Zowel singer-songwriter Meskerem Mees als hiphoptalent All-Turn zijn van Deinze, maar ook twee leden van Uma Chine hebben roots in de Leiestad.

879 artiesten schreven zich in voor Humo’s Rock Rally, 100 mochten aantreden in de preselecties en afgelopen weekend streden er 20 om een finaleplek. Van deze 20 beloftevolle artiesten blijven er nog 10 over en bij deze finalisten zijn er opvallend veel uit Deinze bij.

Zo is er Meskerem Mees, de singer-songwriter uit Merendree, die binnenkort te zien is op JarDeins aan het Leietheater. Ook rapper Asante Brochez, beter gekend als All-Turn, is van Deinze. Tenslotte telt de indiepopact Uma Chine met de tweelingzussen Rana en Sherien Holail Mohamed twee leden met Deinse roots. Rana en Sherien maken met hun vier andere zussen ook deel uit van de groep Binti.

Op zondag 18 oktober zullen zij samen met de andere finalisten muziekgeschiedenis proberen te schrijven in de Ancienne Belgique. De finale zal te volgen zijn via een livestream op www.humo.be. Wie wordt de opvolger van Compact Disk Dummies, Whispering Sons en The Calicos? Drie kansen op tien dat het een Deinzenaar wordt.