Dorpeltrekking-pakketten zorgen voor vakantiegevoel in eigen buurt Anthony Statius

02 juli 2020

12u58 0 Deinze Huis van het Kind Deinze deelt gratis pakketten uit zodat gezinnen het vakantiegevoel in eigen buurt kunnen opzoeken. In zo’n Dorpeltrekking zit een doeboek met opdrachten om uit te voeren in je straat of buurt”, zegt schepen Trees Van Hove (CD&V).

Met de start van de vakantie wil Huis van het Kind Deinze gezinnen uitdagen om het vakantiegevoel op te zoeken in eigen buurt. Met dank aan het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie kan men een gratis pakketje ‘Dorpeltrekking’ ophalen om op ontdekking te gaan in eigen buurt.

“Het coronavirus dwingt ons om alternatieven te zoeken voor manieren waarop we invulling geven aan ons dagelijks leven”, zegt Trees Van Hove. “Het virus heeft bij veel gezinnen een streep getrokken door de plannen in de zomervakantie en daarom wil Huis van het Kind helpen om er toch nog een leuke zomervakantie van te maken. Met Dorpeltrekking sturen we iedereen op ontdekking. We schonken al pakketten aan enkele sociale verenigingen in Deinze, waaronder de OKAN-zomerklas, de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwskomers. Iedereen kan een pakket komen afhalen in Huis van het Kind in Mouterijdreef 22. Je kan ook terecht bij de stedelijke jeugddienst in JH Brieljant en het Sociaal Huis Nevele in het gemeentehuis van Nevele). Vooraf mailen kan naar huisvanhetkind@deinze.be.”