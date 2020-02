Domino’s Pizza opent op 23 maart Anthony Statius

17 februari 2020

16u54 5 Deinze Domino’s Pizza opent met wat vertraging haar vestiging in Deinze. Er werd een filiaalhouder gevonden en de eerste pizza’s worden er gebakken in de week van 23 maart.

In oktober kon u in deze krant lezen dat de Amerikaanse pizzaketen een nieuw filiaal opent in Tolpoortstraat 115, aan kruispunt de Knok, in Deinze. De opening was voorzien rond de kerstperiode, maar nadat de overeenkomst met de filiaalhouder was afgesprongen, moet men op zoek naar iemand anders. Die persoon werd nu gevonden en men mikt nu op maandag 23 maart om de deuren te openen.