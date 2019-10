Domino's Pizza komt naar Deinze PERSONEEL GEZOCHT VOOR FILIAAL AAN DE KNOK Anthony Statius

08 oktober 2019

08u09 0 Deinze Domino's Pizza opent eind dit jaar een filiaal in Deinze. De Amerikaanse pizzaketen begint binnenkort met de verbouwingswerken in Tolpoortstraat 115, aan het kruispunt de Knok. "Deinze is een grote stad met veel scholieren, hier mag een Domino's Pizza niet ontbreken", zegt Ringo Joannes, country manager België & Luxemburg.

De expansiedrift van Domino's Pizza brengt de Amerikaanse pizzagigant ook naar de Leiestad. De ambitie is om dit jaar in ons land honderd filialen te hebben en een van de nieuwe bevindt zich binnenkort aan de Knok, het kruispunt van de Tolpoortstraat (de vroegere Stationsstraat) en de Kortrijkstraat, in Deinze. In het hoekpand waren de voorbije jaren onder andere de babyspeciaalzaak Olily en een toonzaal van Lima Ramen gevestigd. Op 1 juli werd het gekocht door Domino's Pizza en binnenkort beginnen ze er met de verbouwingen.

"Deinze is een stad met een relatief hoog aantal inwoners en er zijn veel scholieren aanwezig", zegt Ringo Joannes, country manager België & Luxemburg, die verantwoordelijk is voor de groei van Domino's Pizza in België. "Zij zijn dol op verse pizza's en op ons concept. In een grote stad als Deinze mag een Domino's Pizza dus niet ontbreken. We hebben heel bewust voor deze locatie gekozen vanwege de centrale ligging. Hierdoor kunnen gasten gemakkelijk met de fiets of te voet tot bij onze vestiging komen. Ook met de auto is het geen probleem. Parkeren kan op loopafstand en ook het station is in de buurt. Daarnaast bezorgen we aan huis en dit doen we voornamelijk met e-scooters en e-bikes", aldus Ringo Joannes.

"De meeste mensen kennen ons van de verse pizza's, maar inmiddels is onze menukaart verder uitgebreid", zegt Ringo. "Denk aan chicken wings, potato wedges en cheesy breads. Voor de zoetekauwen hebben we chocoladesoufflé en cinnastix, dit zijn versgebakken kaneelbroodjes. Sinds dit jaar hebben we ook thick shakes, dit zijn milkshakes gemaakt van 100% roomijs. In Deinze zal je ter plekke kunnen genieten van onze gerechten, maar je kan ook alles afhalen."

Eind dit jaar openen

Wanneer de Domino's in Deinze opengaat, kan Ringo nog niet exact zeggen. "Het pand wordt eerst grondig gerenoveerd. De muren, de vloeren, het plafond en het interieur, alles wordt vernieuwd. Voor de opening mikken we op het einde van het jaar. Gemiddeld werken er zo'n 35 mensen per vestiging. We zoeken voor deze vestiging niet alleen nog pizzabakkers en bezorgers, maar zijn we ook op zoek naar managers. Omdat we zo hard groeien, zijn we op zoek naar franchisenemers. De meeste franchisenemers zijn bij ons begonnen als pizzabakker of als bezorger. Zij krijgen door middel van opleidingen de kans om door te groeien naar manager en franchisenemer. Diezelfde kans willen we ook bieden aan enthousiaste ondernemers buiten Domino's", besluit Ringo.