Dokter Luc Goeminne overleden Anthony Statius

29 juli 2020

12u25 0 Deinze In Deinze is voormalig politicus en dokter Luc Goeminne op 86-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen en hij verbleef in het woonzorgcentrum Ten Bosse. Dokter Luc Goeminne was een gekend figuur in de Leiestad.

In het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze is dokter Luc Goeminne op 86-jarige leeftijd overleden. Dokter Goeminne werkte jarenlang als arts in Deinze en hij was er gemeenteraadslid.

Naast arts was hij ook bedreven als historicus. Hij was actief in Dunsa, de geschiedkundige kring van Deinze. Zijn laatste wapenfeit is het Kaart- en Landboek van Deinze Binnen (1765), een unieke uitgave van de provincie Oost-Vlaanderen, waar hij samen met René De Clercq zes jaar aan werkte.

Luc Goeminne kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen. Hij overleed op maandag 27 juli in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze. De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme kring in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg in Zulte.