Dokter Luc Goeminne overleden: “Geneesheer, politicus, consul, historicus en piloot... maar vooral een lieve papa” Anthony Statius

29 juli 2020

12u25 22 Deinze In Deinze is dokter en voormalig politicus Luc Goeminne op 86-jarige leeftijd overleden. Naast dokter was hij consul, historicus, piloot en molenaar en hij bleef studeren tot zijn 79ste. “Hij was een koppige, maar lieve papa, die enorm trots was op zijn kinderen en kleinkinderen”, zegt dochter Silvie.

In het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze is dokter Luc Goeminne op 86-jarige leeftijd overleden. Hiermee verliest de Leiestad een van haar meest veelzijdige en opmerkelijke figuren.

Luc Goeminne voltooide in 1960 zijn studies als geneesheer aan de Gentse universiteit. “Tijdens zijn laatste jaar geneeskunde speelde hij het klaar om dit te combineren met een licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen”, vertelt dochter Silvie. “Hoe hij dit deed? Alle vakken geneeskunde in eerste zit en alle vakken pol & soc in tweede zit. Uiteindelijk studeerde hij nog als eerste van zijn jaar af. Daarna specialiseerde hij zich in inwendige ziekten en tijdens zijn bloeiende carrière als internist heeft hij een zeldzaam medisch syndroom beschreven dat in de medische literatuur het ‘Goeminne-syndroom’ wordt genoemd. Tussen 1966 en 2003 was hij geneesheer-internist in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze en daarnaast had hij een private praktijk in de Oeselgemstraat in Zulte, waar hij lange tijd woonde voordat hij naar Astene (Deinze) verhuisde.”

Dokter Goeminne was van vele markten thuis. Zo stond hij begin jaren 70 aan de wieg van het huidige restaurant Hof van Cleve in Kruisem, dat sterrenchef Peter Goossens achteraf wereldberoemd maakte. In die periode kocht en restaureerde hij de Artemeersmolen in Poeke (Aalter), hij bemachtigde een diploma van molenaar en van 1974 tot 2005 was hij consul van de Islamitische Republiek Mauritanië in België. “In de jaren 90, toen mij zus Charlotte en ik op de universiteit zaten, is hij opnieuw beginnen studeren; deze keer geschiedenis aan de KULAK in Kortrijk. Zijn studies geschiedenis maakte hij in 2013 af in Gent. Hij was toen 79 jaar oud en daarmee officieel de oudste student van de UGent.”

Privépiloot

Op latere leeftijd behaalde Luc het brevet van internationaal privépiloot. In Deinze en omstreken is hij vooral gekend als historicus met een voorliefde voor demografie en de geschiedenis van de Leiestad. In 2014 werd hij voorzitter van Dunsa, de Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek. Zijn laatste wapenfeit is het Kaart- en Landboek van Deinze Binnen (1765), een unieke uitgave van de provincie Oost-Vlaanderen, waar hij samen met René De Clercq zes jaar aan werkte.

Ik herinner mij dokter Goeminne als een positief ingestelde man, die steeds met constructieve voorstellen kwam. Hij was een belezen man die veel heeft bijgedragen aan het documenteren van de geschiedenis van onze stad Jan Vermeulen

Niet te vergeten was Luc Goeminne ook actief in de lokale politiek. In 2006 kwam hij op voor de partij Vlaams Belang en hij werd verkozen als gemeenteraadslid met 858 stemmen achter zijn naam. Hij zetelde tot 2012 in de Deinse gemeenteraad. “Ik herinner mij dokter Goeminne als een positief ingestelde man, die steeds met constructieve voorstellen kwam”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Als hij vond dat je geen gelijk had, dan zou hij dat duidelijk maken, maar dat gold ook wanneer hij vond dat je gelijk had. Hij was een belezen man die veel heeft bijgedragen aan het documenteren van de geschiedenis van onze stad.”

Veelzijdige man

Luc Goeminne laat twee dochters en twee kleinkinderen na. “Mijn vader was een veelzijdig man, met een sterke wil”, zegt dochter Silvie. “Koppig en veeleisend voor mijn zus en ik, maar ook voor zichzelf. Maar bovenal was hij een warme, lieve papa met een groot hart voor zijn patiënten. Hij was ook enorm fier op zijn twee kleinkinderen Christophe en Roxanne. Toen we hem vorige zondag een bezoekje brachten was hij nog zo tevreden met de schoolresultaten van zijn kleinkinderen. Aan de vele hartverwarmende reacties te zien was hij ook enorm geliefd in Deinze.”

Luc Goeminne leed aan de zeldzame auto-immuunziekte lupus. Hij verbleef de voorbije zes maanden in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze en hij overleed op maandag 27 juli in het Sint-Vincentiusziekenhuis. De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme kring.

Meer over Aalter

Artemeersmolen

Astene

België

CD&V

Charlotte

Christophe

Deinze