Doekeewa met de bus naar KID Rock Festival Anthony Statius

08 juli 2019

16u58 0 Deinze Speelplein Doekeewa Deinze trekt op vrijdag 12 juli met de bus naar het KID Rock Festival in Wetteren.

Speelpleinwerking Doekeewa legt enkele bussen in richting het KID Rock Festival in Wetteren. Daar kunnen de kinderen genieten van optredens van onder andere de Jeuk Liveband, Ghostrockers en Campus 12. Er vertrekken bussen vanuit Brielpunt in Mouterijdreef 22 in Deinze en vanaf de speelpleinwerking aan de gemeenteschool van Nevele aan Vaart Links.

Inschrijven kan via www.deinze.be/webshop, doekeewa@deinze.be of 09/381.86.61. Op beide locaties wordt er stipt om 9 uur vertrokken om terug te zijn omstreeks 17.30 uur. Deelnemen kost 15 euro, bus en toegang inbegrepen.