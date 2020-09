Doek valt over Videoclub Canteclaer, inhoud clubkas gaat naar De Elfjes: “Eerbetoon aan oprichter Martin De Baerdemaeker” Anthony Statius

13 september 2020

13u52 0 Deinze Na 27 jaar hangen de cineasten van Videoclub Canteclaer Deinze hun camera’s aan de haak. “Tegenwoordig filmt iedereen met zijn smartphone, maar er is geen oog mee voor esthetiek”, zegt voorzitter Ronny Van De Walle. De inhoud van de clubkas werd geschonken aan kinderdagverblijf De Elfjes, net zoals de videoclub opgericht door Martin De Baerdemaeker, die in 2017 overleed.

Deinze verliest met Videoclub Canteclaer één van haar artistieke verenigingen. Onder leiding van Martin De Baerdemaeker - vader van de bekende actrice Hilde en in de Leiestad vooral gekend als visueel ambassadeur - werd deze club 27 jaar geleden opgericht door een groepje liefhebbers van de videokunst.

“In de begindagen kwamen wij maandelijks samen in de kelder van de bibliotheek en later verhuisden we naar Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen,” vertelt voorzitter Ronny Van De Walle. “Tijdens onze hoogdagen kwamen zo’n veertig leden samen om hun zelfgemaakte filmpjes te bespreken en om ervaringen en tips uit te wisselen. Er werden films gemaakt over allerlei onderwerpen zoals prachtige reisdocumentaires, maar ook poëtische filmpjes of video’s over de brandweer van Deinze. Onze vereniging telt momenteel nog steeds 18 actieve leden en twee jaar geleden vierden we nog allemaal samen ons 25-jarig bestaan. We zijn een hechte vriendengroep geworden, met dezelfde passie voor films maken.”

Zondagochtend kondigde het bestuur aan dat de club wordt ontbonden. “Na een evaluatie van de voorbije jaren zijn we tot de vaststelling gekomen dat er steeds minder interesse is voor het maken en monteren van films”, zegt Ronny. “Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone en het is zeer eenvoudig geworden om een filmpje te maken. Helaas zijn dit vaak filmpjes van slechte kwaliteit, snel gemonteerd en met weinig oog voor esthetiek. Ons ledenbestand wordt er ook niet jonger op, want ik met mijn zestig lentes het jongste lid en ons oudste lid wordt binnenkort negentig. Ook de lijst met gasten werd kleiner. De wetgeving rond auteursrechten, de wet op de privacy en recentelijk het coronavirus deden er zeker ook geen goed aan. Na jaren van een gezellige samenwerking, leerrijke uitstappen, intense vreugde, maar ook stil verdriet bij het afscheid van een lid eindigt hier ons verhaal.”

“Als laatste eerbetoon aan onze oprichter Martin De Baerdemaeker, die in 2017 op 68-jarige leeftijd overleed, schenken we het saldo van onze rekening, goed voor 2.172,61 euro aan een goed doel. We kozen voor De Elfjes, het kinderdagverblijf aan de Aaltersesteenweg in Deinze dat ook zorgt voor inclusie van kinderen met een beperking. Net zoals Videoclub Canteclaer werd De Elfjes indertijd ook door Martin in het leven geroepen. We hopen dat onze leden nog lang mooie herinneringen aan onze gezellige avonden en mooie producties mogen hebben.”

In aanwezigheid van Ilse Bontinck, de weduwe van Martin De Baerdemaeker, werd zondagochtend de cheque overhandigd aan Griet Van den Driessche, de nieuwe coördinator van kinderdagverblijf De Elfjes.