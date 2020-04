Doe-het-zelfzaak moet enkele uren na heropening alweer sluiten na klacht: “We verkopen ook verlichting en behangpapier. Dat mag blijkbaar niet” Anthony Statius

18 april 2020

22u22 410 Deinze Reikhalzend keek de familie Van Kerkhove uit naar de heropening van hun doe-het-zelfzaak in Deinze. Maar ondanks toestemming van de burgemeester, kwam er een klacht en na een tweede controle besliste de politie om de zaak na enkele uren opnieuw te sluiten. “We zijn al meer dan dertig jaar een doe-het-zelfzaak, maar we verkopen ook interieurartikelen, en dat mag blijkbaar niet”, zegt Kimberly Van Kerkhove.



Interieur Van Kerkhove is bekend in Deinze en omstreken als een doe-het-zelfzaak. Door de coronamaatregelen werd de zaak een maand geleden gesloten en zoals bij nog heel wat lokale doe-het-zelfzaken in Vlaanderen heerste er vrijdagavond nog steeds onduidelijkheid. Mogen de deuren zaterdagochtend nu open of niet?

“Succes met de verkoop”

“Vrijdagavond kregen we een telefoon van burgemeester Jan Vermeulen met de melding dat we niet mochten openen", zegt Kimberly. “Volgens onze statuten zijn wij ingeschreven als doe-het-zelfzaak, maar om mee te kunnen met alle nieuwe trends hebben wij enkele jaren geleden besloten om ook interieurartikelen aan te bieden. Hierdoor zitten we in de grijze zone en is er discussie of wij al dan niet bij de groep winkels behoren, die zaterdag na een maand lockdown weer open mochten. Zaterdag om 11 uur volgde echter een mail dat wij toch mochten openen en dat de politie hier ook van zou verwittigd worden. Uiteindelijk hebben wij onze deuren geopend om 12.30 uur. Een half uur later volgde een eerste politiecontrole. Alles leek in orde te zijn en de agenten wensten ons zelfs succes met de verkoop.”

Dat is oneerlijk, want grote ketens zoals Gamma en Hubo, die wel toelating kregen om te openen, verkopen deze artikelen ook. Waarom mogen zij wel en wij niet? Voor alle duidelijkheid: ik gun het alle winkels van harte, maar dan moeten de regels voor iedereen gelijk zijn Kimberly Van Kerkhove

Rond 15.30 uur stond de politie echter opnieuw in de winkel. “Ze kwam voor een tweede controle omdat iemand klacht had ingediend. Wij hebben opnieuw onze documenten voorgelegd en we konden aantonen dat we in orde waren met de veiligheidsvoorschriften. De politie heeft toen naar verschillende instanties gebeld om informatie in te winnen en daarna is men ons komen melden dat we onze winkel toch moesten sluiten. Dit om de eenvoudige reden dat we ook interieurartikelen zoals verlichting, behangpapier en keukenaccessoires verkopen en die vallen niet onder de noemer doe-het-zelfzaak. Dat is oneerlijk, want grote ketens zoals Gamma en Hubo, die wel toelating kregen om te openen, verkopen deze artikelen ook. Waarom mogen zij wel en wij niet? Voor alle duidelijkheid: ik gun het alle winkels van harte, maar dan moeten de regels voor iedereen gelijk zijn. Dit is echt frustrerend.”

Wachten op uitleg

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) bevestigt dat hij de zaak toestemming gaf om te openen. “De regels zijn zeer onduidelijk en in afwachting van meer duidelijkheid heb ik inderdaad toegestaan dat Interieur Van Kerkhove de deuren mocht openen. Ik neem er akte van dat de politie de zaak toch weer heeft gesloten. Ik heb tekst en uitleg gevraagd aan het federaal crisiscentrum en wacht op meer nieuws. Als men wil dat mensen zich thuis kunnen bezighouden tijdens deze crisis, dan vind ik het noodzakelijk dat dergelijke winkels open zijn.”