Dodelijk ongeval op E17: vrouw overleden, inzittende in levensgevaar



Cedric Matthys

30 augustus 2020

11u00 68 Deinze Op de E17 ter hoogte van Deinze is zondagochtend rond 4 uur een 21-jarige vrouw uit Frankrijk overleden. Het auto-ongeluk vond plaats even voorbij de op- en afrit van de E17 Deinze-Nazareth.

Het slachtoffer was samen met twee andere personen -eveneens Fransen- onderweg in de richting van Gent toen het voertuig van de rijweg afweek. De wagen raakte eerst de middenberm en week waarna uit naar rechts. Daar belandde het in de berm en crashte tegen een boom. De bestuurder van het voertuig, een 21-jarige dame, raakte zwaar gewond. Haar nicht, die mee was als passagier, was waarschijnlijk op slag dood. Een derde inzittende kon zich uit het wrak bevrijden.

Twee rijvakken afgesloten

Volgens de brandweer was het voertuig erg zwaar toegetakeld door de klap. Het was dan ook zeer moeilijk om bij de slachtoffers te geraken. De inzittenden kwamen tussen de bomen terecht en het autodak was geknapt. Het duurde een veertigtal minuten vooraleer de brandweerlui de inzittenden konden bevrijden. Voor de veiligheid bleven twee rijvakken van tot rond 7.30 uur zondagmorgen afgesloten. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een deskundige aan.