Djaro Colpaert (23) is de nieuwe centrummanager van Deinze: “Samenwerking en dialoog met de handelaars zijn cruciaal” Anthony Statius

26 februari 2020

11u17 0 Deinze Djaro Colpaert werd verkozen tot de nieuwe centrummanager van Deinze. De 23-jarige Deinzenaar treedt hiermee in de voetsporen van Zultenaar Chris Verghote, die de afgelopen vier jaar met de vzw Deinze Winkelstad de Leiestad op de kaart zette.

In deze krant kon u maandag nog het afscheidsinterview lezen met Chris Verghote, die na vier jaar een punt zette achter zijn carrière als centrummanager van Deinze. In onderling overleg met de onlangs vernieuwde raad van bestuur van de vzw Deinze Winkelstad werd de samenwerking stopgezet. De kersverse voorzitter Hans D’Hulster, bekend van Optiek Oclusive, wist op korte tijd met Chris Verghote en de nieuwe bestuursleden Lieven De Clercq, Bart Vandekerckhove, Jürgen Deswaef, Bart Debbaut en Yannic Demeyer en burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) en schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze) als vertegenwoordigers voor het stadsbestuur een nieuw plan voor 2020 uit te werken en een opvolger te zoeken. De raad schuift nu na enkele gesprekken met meerdere kandidaten unaniem Djaro Colpaert naar voor als nieuwe centrummanager.

Djaro is geen onbekende in Deinze, want in de zomer van 2017 opende hij de pop-upbar Place 36 in het voormalige café The Philo op de Markt. “Djaro is 23 jaar, maar ondanks zijn jonge leeftijd is ondernemen hem niet vreemd”, zegt Hans D’Hulster. “Naast het runnen van zijn eigen bedrijf in saunatoestellen, organiseerde Djaro reeds tal van evenementen in Deinze. Naast de pop-upbar was hij ook de man achter Deinze Cup 2019, Afterschool Deinze 2019 en afgelopen zomer zette hij op amper twee weken tijd de ijsjesactie op poten in opdracht van vzw Deinze Winkelstad.” Djaro vult aan: “Tijdens die ijsjesactie leerde ik de vzw Deinze Winkelstad kennen en toen de vacature vrijkwam ben ik er onmiddellijk voor gegaan. Naast evenementen organiseren wil ik vooral inzetten op acties waar de handelaars return van ondervinden. Samenwerking en goede dialoog met de handelaars zijn cruciaal, daarom zal ik de eerste werkdagen starten op het terrein en zoveel mogelijk handelaars bezoeken. Mijn werk begint met gesprekken te voeren om te weten komen wat er leeft en daarna kan ik die noden omzetten in concrete acties.”

Bij de raad van bestuur blikt men ook tevreden terug op de samenwerking met Chris Verghote. “Chris laat een mooie erfenis na”, zegt schepen Bruno Dhaenens. “Hij zorgde als centrummanager voor een structurele samenwerking tussen de handelaars, vzw Deinze Winkelstad en het stadsbestuur. Met veel enthousiasme en passie creëerde Chris belevingsvolle acties en trok hij nieuwe handelaars aan. Er is succesvol gewerkt aan verandering en er zijn originele en geslaagde initiatieven zoals het Huis van de Kerstman, de Fashion Night en Day gerealiseerd. Vooral de campagne ‘Start je droomzaak in Deinze’, was bijzonder succesvol met meer dan 80 opstartende handelaars. We zijn ervan overtuigd dat Djaro op dat elan zal verder werken”, aldus Dhaenens.