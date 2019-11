DJ X-TOF organiseert Retro Reunion in Brielpoort: Houseparty met onder andere Pat Krimson en Yves Deruyter



Anthony Statius

19 november 2019

13u20 2 Deinze Deinzenaar Christophe Heyerick — achter zijn dj-tafel beter gekend als dj X-TOF — heeft in de Brielpoort een ideale plek gevonden om dansevenementen te organiseren. Na het geslaagde Project X in april staat hij er op zaterdag 30 november al terug met Retro Reunion. En hij brengt enkele topdj’s mee.

“Retro Reunion is een gloednieuw concept waarbij we de Brielpoort zullen omtoveren tot een danstempel voor de liefhebbers van retro housemuziek”, zegt Christophe. “Hiervoor hebben we enkele legendarische dj’s uitgenodigd zoals Yves Deruyter (Cherrymoon Trax, The House of House), Pat Krimson (2 Fabiola) en Jan Vervloet (Fiocco, Bonzai Channel One). De line-up wordt vervolledigd met Bountyhunter, Sven Lanvin, Zof en mezelf. De deuren gaan open om 21 uur.”

Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Je kan ze bestellen in de Standaard Boekhandel in Deinze of via de website www.retroreunion.be. Meer info via de Facebookpagina van Retro Reunion.