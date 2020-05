Dit rusthuis tovert kerstchalets om tot babbelboxen: “Een bezoekje is nu het mooiste cadeau voor Moederdag” Anthony Statius

10 mei 2020

12u04 5 Deinze In woonzorgcentrum Karel Picqué in Deinze had men een leuke verrassing voor Moederdag in petto. De 43 aanwezige mama’s kregen na acht weken lockdown voor het eerst bezoek van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hiervoor werden drie kerstchalets tegen het raam gezet en via een tablet kon er gezellig bijgekletst worden.

Voor rusthuisbewoners is het nog even wachten op bezoek, maar speciaal voor Moederdag maakte woonzorgcentrum Karel Picqué in Deinze het toch mogelijk dat de mama’s hun familie in levenden lijve konden zien.

“We hebben drie kerstchalets van de stad gehuurd en tegen het raam geplaatst”, zegt directeur Koen Dierick. “De bezoekers nemen plaats in een van deze ‘babbelboxen’ en via Skype, kunnen zij babbelen met onze bewoners, die aan de andere kant van het raam zitten.”

Zondagochtend genoot Norva Geeregat (97) er duidelijk van om haar dochter Milda en schoonzoon Geert van dichtbij te zien. Eerder kreeg ze ook al bezoek van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. “We skypen iedere zondag en donderdag, maar dat is toch niet hetzelfde”, zegt Milda. “Het is fijn om eens wat dichter bij elkaar te zitten, zeker op deze speciale dag. Het is van 12 maart geleden dat ik mijn mama in het echt heb gezien. Vooral de laatste week begon zij het moeilijk te krijgen, met Moederdag in het vooruitzicht. Normaal gezien komen wij haar ieder jaar oppikken om ergens een pannenkoek of wafel te gaan eten. We wandelen ook graag eens langs de Leie, want mama houdt ervan om te zien hoe Deinze verandert met de jaren. We zijn het rusthuis enorm dankbaar voor dit initiatief en voor de goede zorgen.”

Het Karel Picqué-rusthuis bleef voorlopig coronavrij. “Onze 77 bewoners en 103 personeelsleden werden getest en iedereen is gespaard gebleven van de ziekte”, zegt schepen Conny De Spiegelaere (CD&V). “Dit mede dankzij de strenge maatregelen. We proberen de bewoners zoveel mogelijk in contact te houden met hun familie. Onze babbelboxen zullen er ook staan op Vaderdag en wanneer er opnieuw bezoek binnen mogelijk is, zullen er ontvangstruimtes ingericht zijn.”