Dit rusthuis brengt met Café Courage de cafetaria tot op de kamers Anthony Statius

01 april 2020

13u29 22 Deinze De bewoners van het woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze missen hun cafetaria. Daarom brengt men nu met Café Courage de cafetaria gewoon tot op de kamer.

“Door de coronacrisis kunnen onze bewoners niet meer genieten van een drankje in de cafetaria”, zegt ergotherapeut Leen Cosyn. “Daarom kwamen we op het idee om de cafetaria naar onze bewoners te brengen. We versierden een kar met fleurige kleuren en bloemen, en gaven ze de naam Café Courage. Dit omdat er in deze crisis veel courage nodig is, voor iedereen.

“We gingen deze week van start met onze toer op afdeling de Vlier”, vervolgt Leen. “We trokken van kamer naar kamer met onze rijdende cafetaria en de bewoners konden genieten van een traktatie naar keuze. Het volledige drankenassortiment stond op onze kar, van Cécémel tot cava en zelfs Filliers of een Elixir; voor ieder wat wils dus. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de kar rondgaat op alle afdelingen. Zo kunnen we onze bewoners nog een extraatje bieden in deze mindere periode en dit maakt het quarantainegevoel wat draaglijker.”