Dit is de nieuwe Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Beperking (STAPB) Anthony Statius

09 juli 2019

08u32 2 Deinze De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Beperking (STAPB) van Deinze werd opnieuw samengesteld. Deze raad heeft als doel het stadsbestuur te adviseren inzake het beleid voor personen met een beperking en activiteiten te organiseren die de integratie van deze mensen bevordert. Luc De Trazegnies is opnieuw voorzitter.

Na de fusie van de stad Deinze en de gemeente Nevele werden alle adviesraden opnieuw samengesteld, zo ook de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Beperking (STAPB). Dit gebeurde tijdens de installatievergadering op 19 juni.

De adviesraad bestaat uit een algemene vergadering en een stuurgroep. De nieuwe leden van de stuurgroep zijn voorzitter Luc de Trazegnies, ondervoorzitter Patrick De Coster, secretaris Paul Raman, penningmeester Sara Martens, Els Martens, Elisa Lust, Carl Ampe, Anita De Wilde, Yves Eggermont, Sofie Verstraete en schepen Marleen Vanlerberghe.

Naast het geven van advies neemt STAPB verder initiatieven om de bewustmaking over de toegankelijkheid in de openbare ruimte van personen met een beperking te vergroten. Een voorbeeld van zo’n initiatief is het uitreiken van de jaarlijkse IN-STAP(B)-prijs. Met deze prijs wil de adviesraad de toegankelijkheidsproblematiek, waar personen met een beperking dagelijks mee geconfronteerd worden, onder de aandacht brengen. Daarnaast werkt hij samen met andere partners voor evenementen zoals Truckfun, scholenintegratiedagen en de wandel3daagse.

Meer info via 09/381.68.71 en welzijn@deinze.be.