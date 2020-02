Discussie over fiets gemeenteraadsvoorzitter Anthony Statius

21 februari 2020

09u36 0 Deinze De elektrische fiets van de Deinse gemeenteraadsvoorzitter Sofie D’hondt (Open Deinze) zorgde donderdagavond voor een kleine discussie tijdens de gemeenteraad. Volgens oppositiepartij N-VA heeft de voorzitter geen recht op een fiets op kosten van de stad. Sofie D’hondt spreekt over een misverstand.

Gemeenteraadslid Bart Vermaercke van oppositiepartij N-VA bracht tijdens de laatste raadszitting de fiets van gemeenteraadsvoorzitter Sofie D’hondt ter discussie. In het managementrapport van de financieel directeur van de stad Deinze - waarin onder andere de uitgaven staan - ontdekte Vermaercke dat Sofie D’hondt er als ‘schepen’ vermeld stond en dat zij een elektrische fiets ter waarde van 2.645 euro had gekregen.

“Volgens het huishoudelijke reglement van de stad hebben enkel de burgemeester en schepenen recht op een elektrische fiets”, zegt Bart. “De gemeenteraadsvoorzitter heeft daar, net als de andere raadsleden, dus geen recht op. Tenzij mevrouw D’hondt ondertussen schepen geworden is?”

“Ik ben geen schepen, maar heb inderdaad een fiets gekregen”, reageerde de voorzitter. “Ik was mij niet bewust van het feit dat ik daar geen recht op had, de kans werd mij aangeboden door de administratie. Het gaat hier om een misverstand, er is geen sprake van misbruik.” Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) beloofde om te kijken wat er was misgelopen. “Indien er een fout werd gemaakt, dan zal die worden rechtgezet”, aldus Jan Vermeulen.