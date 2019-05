Dirk Stroobandt maakt nog kans op zitje in Vlaams Parlement Anthony Statius

27 mei 2019

15u27 0 Deinze Er bestaat een waterkans dat Deinzenaar Dirk Stroobandt alsnog voor Groen kan zetelen in het Vlaams Parlement. Dit hangt echter van enkele factoren af.

Dirk Stroobandt is in Deinze gemeenteraadslid voor de lokale partij GroenRood. Hij werd door Groen aangeduid als eerste opvolger op de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement en hij behaalde in totaal 2.917 voorkeurstemmen. Hiermee is hij de eerste in de rij om in het parlement te zetelen als één van de verkozenen zijn of haar zitje verlaat. De verkozenen voor Groen zijn Björn Rzoska, Mieke Schauvliege en Elisabeth Meuleman. De Gentse schepen Filip Watteeuw staat op de vierde plaats.

“Indien Groen mag mee besturen én Oost-Vlaanderen een minister mag leveren, dan krijgt Filip Watteeuw de zetel”, zegt Dirk Stroobandt. “Maar aangezien je bij Groen geen schepenambt mag combineren met een zetel in het Vlaams Parlement, dan zou die plaats naar mij gaan, aangezien ik eerste opvolger ben. Maar het is nog koffiedik kijken, want er liggen moeilijke regeringsonderhandelingen voor de boeg.”