Dinner with the Queen breidt uit met ‘B and Bee’-hotel: “Ideale ontspanning na maanden lockdown” Anthony Statius

23 juni 2020

08u53 0 Deinze Niet alle evenementen werden deze zomer afgelast. Dinner with the Queen, het pop-upbloemendiner van chef Lieven Lootens (‘t Aards Paradijs) en Gilles De Backer (Utopia Events), gaat nog steeds door in de pluktuin Purfruit in Oeselgem (Dentergem). “De startdatum werd opgeschoven naar 2 juli en we hebben nog enkele nieuwigheden in petto zoals ons B and Bee-hotel midden in de natuur”, zegt organisator Gilles De Backer.

Voor een gastronomisch avontuur in de natuur kan je deze zomer nog steeds een plaats reserveren voor Dinner with the Queen. Lieven Loteens en Gilles De Backer besloten om de tweede editie van hun evenement niet af te gelasten vanwege het coronavirus.

“We waren in volle voorbereiding toen de pandemie uitbrak, maar we besloten om ook dit jaar onze gasten te verwennen”, zegt Gilles. “Het belang van de bij en de biodiversiteit spreekt de mensen meer aan dan ooit. Tijdens de lockdown schoten overal kruidentuintjes en stadstuinen als paddenstoelen uit de grond, er verschenen bijenhotels in menig tuintje en grote wandelingen in de natuur bleken een helende of rustgevende kracht in deze bijzondere tijden. Deze trend sluit perfect aan bij ons concept.”

“De gasten van Dinner with the Queen worden opnieuw ontvangen in de pluktuin Purfruit”, vervolgt Gilles. “Dit jaar zijn er 200 nieuwe fruitbomen geplant en is er een feeërieke bloemenweide met eetbare exemplaren ingezaaid. Je mag deze zelf plukken en na de wandeling aan de chef overhandigen. Na een bezoek aan de lokale imker worden de gasten aan tafel verwacht. We hebben extra geïnvesteerd in een grote tent om de social distancing-regels te kunnen respecteren. In de hooischuur is een nieuwe open keuken ingericht om zo gedurende het ganse diner rechtstreeks contact met de gasten en onze chef te garanderen. Ook dit jaar gaat een deel van de opbrengst naar de bijen. Per persoon planten we een boom en we streven ernaar om in totaal 1.000 bomen te planten.”

Dinner with the Queen pakt uit met nog enkele nieuwigheden. “Om de ervaring compleet te maken geven we elke avond aan één bubbel van maximaal tien personen de kans om te slapen in onze ‘B and Bee’”, zegt Lieven Lootens. “Een koppel dat er als eerste bij is heeft dus geluk en heeft het bijenhotel voor zich alleen. In de ochtend serveren we nog een ontbijtmand om gezellig te genieten van het prachtige uitzicht op de plukweide van Purfruit. Op zaterdag 25 juli is er ook een avond beerpairing met brouwerij Duvel Moortgat, waarbij elk gerecht vergezeld wordt van een aangepast biertje, dit onder begeleiding van een biersommelier.”

Door de coronamaatregelen werd de startdatum opgeschoven van 18 juni naar donderdag 2 juli. Voorlopig kan je enkel reserveren van donderdag tot zondag, maar bij groot succes zal je er ook terecht kunnen op weekdagen, en dit tot 2 augustus. Info en boekingen via www.dinnerwiththequeen.be.