Dineren kan bij restaurant Halifax nu ook op het water Anthony Statius

15 juni 2020

13u50 5 Deinze Genieten van een etentje bij zonsondergang kan vanaf nu al dobberend op de Leie. Bij Gasthof Halifax in Astene (Deinze) dekt men deze zomer een tafel op een plezierboot die aangemeerd ligt naast het ‘mooiste terras van België’.

De titel ‘het mooiste terras van België’ mochten Vincent Vergracht en An Van Themsche van restaurant Halifax in 2011 op hun conto schrijven en vanaf nu kunnen klanten dit terras ook bewonderen tijdens een etentje op het water.

“Op onze plezierboot, die je sinds jaar en dag kan huren voor een tochtje op het mooiste deel van de Leie tussen Deinze en Sint-Martens-Latem, kan je nu ook gezellig tafelen”, zegt An. “Maximaal vijf personen kunnen plaatsnemen in de comfortabele zetels rond de tafel achteraan de boot. Met de initiatief willen we iets extra bieden aan onze klanten, die we zolang hebben moeten missen tijdens de lockdown. We hebben enkel afhaal gedaan in de weekend van Moederdag en Pinksteren en verder heeft mijn man online wijn verkocht. We zijn blij dat we er vorige week opnieuw konden invliegen. Afgelopen weekend was een groot succes en de eerste klanten die op de boot dineerden, waren tevreden.”

Meer info via www.gasthofhalifax.be.