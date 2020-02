Dieven dringen binnen bij Optiek Lammerant: “Minstens 120.000 euro aan exclusieve zonnebrillen kwijt” Cedric Matthys & Anthony Statius

17 februari 2020

16u20 2 Deinze Optiek Lammerant, één van de bekendste brillenwinkels van Deinze, heeft zondagnacht inbrekers over de vloer gekregen. Drie mannen stalen er maar liefst 1.200 exclusieve zonnebrillen. Ze sloegen één van de zijruiten uit met een voorhamer. “ Gelukkig zijn we verzekerd tegen diefstal.”

1.200 zonnebrillen. Dat is de buit waar drie dieven in de nacht van zondag op maandag mee aan de haal gingen op de Gaversesteenweg in Deinze. “De verkoopprijs per bril ligt tussen de 200 en de 1.800 euro”, vertelt zaakvoerder Lieven De Clercq. Samen met Christa Vanden Brande baat de man al 25 jaar lang Optiek Lammerant uit. Het is één van de bekendste brillenwinkels van Deinze. “We staan gekend om onze exclusiviteit", zegt De Clercq. “We zijn in de wijde omtrek de enige die merken als Cartier en Chanel mag verhandelen. Dat zullen de dieven jammer genoeg ook geweten hebben.” (lees verder onder de foto)

Inbraakalarm

De dieven sloegen een zijruit — de enige zonder beveiligde rolluik — in met een voorhamer. Daarna gingen ze vliegensvlug te werk. In amper enkele minuten staken ze de volledige collectie in dozen en vluchtten ze weg. “Ik heb alles gehoord”, zegt De Clercq. “Ik woon boven de zaak. Rond drie uur ‘s nachts ging het inbraakalarm af. Eerst dacht ik aan een technische storing, maar toen ik ook luide kloppen waarnam, besefte ik dat er ingebroken werd. Onmiddellijk heb ik de politie verwittigd. Zij raadden me aan om boven te blijven voor mijn eigen veiligheid. Dat heb ik dan ook gedaan.”

De politie was snel ter plaatse. Ze achtervolgden één van de inbrekers, maar konden hem jammer genoeg niet bijhalen. De dief gooide op de parking van de Albert Heijn rekken omver om de agenten af te remmen. Daarna sprong hij snel in een jeep. Die reed met gierende banden weg. “In zijn vlucht wierp de inbreker een doos vol zonnebrillen weg”, vult De Clercq aan, “maar die zijn onverkoopbaar. De brillen zijn overal bekrast.” (lees verder onder de foto)

Fotoshoot

Optiek Lammerant moet de stock aan zonnebrillen volledig opnieuw aanvullen. “We hebben nog amper tien zonnebrillen liggen", zegt zaakvoerster Christa Vanden Brande. “Zelfs de modellen uit de etalage namen de dieven mee. Erg spijtig, want we waren net klaar voor het nieuwe seizoen. We hadden heel wat brillen ingeslagen voor een fotoshoot. Nu moeten we die allemaal opnieuw kopen. Gelukkig zijn we verzekerd tegen diefstal.”

Waarom de dieven enkel de zonnebrillen meenamen en alle andere brillen lieten liggen, is voor Vanden Brande zo klaar als een klontje. “Een bril zonder aangepaste glazen is weinig waard op de zwarte markt", legt ze uit. “Je moet er eerst nog mee naar een opticien gaan voor je hem echt kan gebruiken. Een zonnebril daarentegen kan je zo verkopen. Zeker onze merken, die erg exclusief zijn, zullen het daar goed doen.”