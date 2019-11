Dieren krijgen zegen aan kasteel Ooidonk Anthony Statius

01 november 2019

09u38 0 Deinze Ruiterkomitee Deinze en de Wildbeheerseenheid tussen Leie en Schipdonk organiseren op zondag 3 november de traditionele Sint-Hubertusviering aan kasteel Ooidonk. Tijdens deze eeuwenoude traditie worden paarden, honden en roofvogels gewijd.

De Sint-Hubertusviering van Deinze start om 10 uur aan het kasteel Ooidonk waarna onder leiding van Pastoor Desmaele de talrijke honden, paarden en andere dieren worden gezegend.

“Jaarlijks komen zo’n 150-tal ruiters te paard en met de koets naar de wijding”, zegt Tess Minnens van het Ruiterkomitee Deinze. “De jachtrit trekt door het prachtige landschap van Leerne, Vosselare en Bachte om ten slotte langs de Oude Leiearm en Maaigemdijk terug de weg te vinden naar het kasteel. Ook de baasjes van een vijftigtal honden en vele toeschouwers zijn jaarlijks van de partij op dit herfstig evenement. Samen met de Wilbeheerseenheid tussen Leie en Schipdonk, die ter plaatse roofvogeldemonstraties en ponyritten voorzien, kunnen we deze traditie in ere houden. We zijn de graaf Henri ’t Kint de Roodenbeke dankbaar jaarlijks zijn domein te mogen gebruiken.”

De toegang is gratis. Meer informatie via www.sinthubertusdeinze.be.